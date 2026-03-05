Maribor je izbral športnike preteklega leta (FOTO)

Športna zveza Maribor je v sodelovanju z Mestno občino Maribor tudi letos pripravila tradicionalni izbor najboljših športnikov preteklega leta. Dogodek, ki že vrsto let velja za eno najpomembnejših družabnih in športnih srečanj v mestu ob Dravi, poleg priznanj najboljšim športnikom združuje tudi predstavnike politike, gospodarstva in športnih organizacij. Prav zaradi tega prireditev pogosto velja tudi za priložnost neformalnega druženja in mreženja, kjer se lahko v sproščenem okolju odprejo številne pobude in ideje za prihodnji razvoj mariborskega športa.

Na vrhu Tyra Barada in Gregor Rakovič

Prireditev je potekala v prostorih Mariboxa in je znova privabila številne goste iz športnega in javnega življenja. Uradni del dogodka je povezoval radijski voditelj Dejan Vedlin, ki je predstavil dosežke športnikov in ekip ter razglasil nagrajence v posameznih kategorijah. Po zaključku formalnega programa se je druženje nadaljevalo ob zakuski, kjer je za nekoliko bolj sproščeno, skoraj klubsko vzdušje poskrbel legendarni DJ Ice Simony. Naslov športnice leta je ponovno osvojila tekvondoistka in kickbokserka Tyra Barada, ki že več let s svojimi dosežki sodi v sam vrh mariborskega športa. V moški konkurenci pa je naziv športnika leta prvič pripadel telovadcu, saj je priznanje prejel Gregor Rakovič. Njegovi uspehi so pomemben mejnik za mariborsko gimnastiko in dokazujejo, da ima mesto ob Dravi vrhunske športnike tudi v tej disciplini.

Martino Klančnik Potrč in njenega soproga Janeza Potrča, prav tako trial tekača, je poročil Sebastijan Lukovnjak iz skupine Leonart.

V ekipnih kategorijah ni bilo večjih presenečenj. Za najboljšo žensko ekipo leta je bila ponovno izbrana odbojkarska ekipa OTP banke Branik, ki že vrsto let sodi med najuspešnejše slovenske odbojkarske kolektive. Med moškimi ekipami je priznanje pripadlo Akademskemu vaterpolo klubu Branik, ki je z osvojitvijo prvega naslova državnega prvaka v zgodovini kluba dosegel izjemen uspeh. Naziv najboljšega športnega kolektiva so prejeli tenisači Teniškega kluba Branik. Priznanji za najbolj perspektivna mlada športnika sta prejela triatlonka Anja Bezlaj in atlet Niko Štajmec, nagrado za posebne dosežke pa trail tekačica Martina Klančnik Potrč.

Maja Bezjak, ŠZM, v družbi svojih varovank, mladih tekačic Alise Kotelevske, Gaje Kovačec, Maruše Zei ter Zare Pipan

Organizatorji so tudi letos posebno pozornost namenili športnikom invalidom. Športnica leta med invalidi je postala kegljačica Dragica Šernek, športnik leta pa biljardist David Slaček. Tenisač Marino Kegl je prejel priznanje za posebne dosežke. Med mladimi športniki invalidi sta bila za najboljša razglašena smučarja Kaja in Jaka Debevec. Za ekipo leta je bilo izbrano Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih v govorečem pikadu, naziv zaslužne organizacije pa je pripadel Medobčinskemu društvu delovnih invalidov. Za glasbeni zaključek večera so poskrbeli člani mariborske zasedbe Leonart, ki bodo v kratkem predstavili tudi svoj novi studijski album.