Maribor pred velikim lastniškim preobratom: namesto turškega vlagatelja vse bolj v ospredju grški milijarder v boju za prevzem kluba

Maribor zadnjič pod taktirko vlagatelja Adžuna Ilidžalija in Olimpija zadnjič pod vodstvom trenerja Federica Bessoneja? To je ugibanje pred današnjima zadnjima tekmama 36. kroga 1. SNL v Ljudskem vrtu in Stožicah (včeraj sta bili tekmi v Domžalah in Ajdovščini, prost je Koper), po koncu najbrž ne bo več. Za obema največjima slovenskima kluboma je sezona polomij, zato so vsi pogledi navijačev že usmerjeni v prihodnost. Pa vendar: pred obema je še 90 minut tekem za prestiž, pod Kalvarijo (17.30) bodo gostovali sosedje iz Kidričevega (Aluminij), v Stožicah (20.15) pa bo Olimpija proti Bravu lovila vsaj prvo točko v mestnih derbijih v sezoni.

Napeto je v Stožicah in Ljudskem vrtu, toda kateri od obeh velikanov je v večji organizacijski in športni krizi? To je pred zadnjima dejanjema 35. državnega prvenstva najvznemirljivejše vprašanje v nogometni javnosti, ki je v primerjavi s prvim možem slovenskega nogometa Radenkom Mijatovićem precej bolj zaskrbljena nad klubskim stanjem.

Miran Pavlin rešuje Maribor. FOTO: Miran Alijagić/NZS

Lestvica kaže, kje je »huje« – v Ljudskem vrtu, kjer je brezvladje povzročilo celo neplačevanje računov. Nihče več ne more skriti ali prikriti nezadovoljstva nad turško vladavino, ki se je spremenila v eno od najslabših v samostojni Sloveniji in je »domorodce« postavila pred zahtevno poletno nalogo: kako se rešiti »rešitelja«, ki rešuje sebe in upa na loterijski zadetek v obliki napredovanja v najmočnejše nogometno prvenstvo na svetu – angleško premier league?

Grški milijarder in lastnik Olympiakosa ter Nottingham Foresta Evangelos Marinakis bi utegnil v Ljudskem vrtu zamenjati Adžuna Ilidžalija. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Hull drži v rokah usodo svojega lastnika Ilidžalija in Maribora, pri katerem je štafetno palico glavnega preroditelja prevzel naslednik Draga Cotarja – znani mariborski podjetnik, lastnik in direktor podjetja Naturalica Foods (Teta Frida) Uroš Mlakar. Razplet jutrišnje tekme med Hullom in Middlesbroughom na Wembleyju za jackpot, vreden dobrih 200 milijonov evrov, bo postavil Ilidžalijeve pogajalske temelje. Neuradno bi Ilidžali, ki naj bi ga »stiskali« bančni krediti, najeti za prevzem Hulla, predal klub novemu upravljavcu za devet, deset milijonov evrov, a to je bila računica pred današnjo tekmo. V primeru napredovanja bo morda zahteval še kakšen milijon več, dobil pa ga bo težko. V ozadju za prevzem upravljavskih pravic čaka grški milijarder in lastnik Nottinghama Evangelos Marinakis, ki ga zastopa glavni operativec in pobudnik te kupčije Miran Pavlin. Nekdanji slovenski reprezentant in dolgoletni sooblikovalec mariborske športne politike pod okriljem Zlatka Zahovića je tako rekoč zadnje upanje za vrnitev na slovenski vrh oziroma za to, da prepreči morda še bolj črn scenarij za Maribor in vse vijolične privržence.

Adam Delius upa, da bo imel v novi sezoni več sreče s trenerjem. FOTO: Blaž Samec

Delius išče partnerja

Olimpija je, kar zadeva vodstveno hierarhijo, stabilna, toda z omejeno kapitalsko močjo predsednika Adama Deliusa ni kos celjskemu (u)stroju in je obsojena na preračunljive poteze ter srečno roko pri oblikovanju moštva za naslednjo sezono. Delius išče partnerja pri poslu, a je med drugim zavrnil ameriškega poslovneža Georga Junčaja, starega znanca iz neuspešnega poglavja pri Muri. Za korenitejši obrat k slovenskim fantom bi komaj dober mesec športni direktor Nedžat Aygün potreboval več slovenskih izkušenj ali zeleno-bele upe z dodano vrednostjo. A jih ni prav veliko. Tudi zato so ljubljanski selektorji vse moči usmerili v novega trenerja, ki naj bi ga že izbrali. Katalonski Argentinec Bessone ni izpolnil pričakovanj in cilja – uvrstitve v Evropo.