Marquez grdo padel: znano, kako hudo je z njim (VIDEO)

Španec Fermin Aldeguer je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Indonezije na Lomboku. Osemnajsto preizkušnjo sezone razreda motoGP je zaznamoval grd padec že okronanega svetovnega prvaka Španca Marca Marqueza, ki si je po navedbah iz ekipe huje poškodoval desno ramo.

Na Japonskem pred tednom dni okronani svetovni prvak Marc Marquez je imel že pred današnjo dirko veliko težav na stezi Mandalika, danes pa ga je že v prvem krogu s steze zaradi prepoznega zaviranja sklatil zmagovalec sobotnega sprinta Marco Bezzecchi, ki je prav tako končal v pesku.

Španec je zdrsnil s steze ob visoki hitrosti, v pesku pa ga je začelo premetavati. Skrbi povzroča predvsem dejstvo, da si po padcu z desno roko, na kateri je od leta 2020 prestal več operacij, ni mogel odpeti čelade in sneti rokavic.

Za zdaj še ni natančno jasno, kakšne poškodbe je utrpel 32-letnik, takoj po padcu pa so ga odpeljali v medicinski center ob stezi. Šef njegove ekipe Davide Tardozzi je sprva za spletno stran motogp.com že med dirko dejal, da obstaja sum na zlom rame, a je to po pregledu ovrgel kar Marc Marquez sam.

Po zadnjih informacijah ima Marquez natrgane vezi v predelu ključnice, kosti pa naj bi ostale cele. »V vsem hudem je tudi nekaj dobrega. Očitno sem si natrgal le vezi okoli ključnice,« je v prvem odzivu za DAZN dejal Marc Marquez. Danes se bo odpravil v Madrid, kjer bo opravil dodatne preglede.