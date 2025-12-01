Matjaž Kek se poslavlja, Slovenija bo dobila novega selektorja

Potem ko se je selektorju slovenske nogometne reprezentance Matjažu Keku 30. novembra iztekla pogodba z Nogometno zvezo Slovenije, je ta danes sporočila, da se po dogovoru sodelovanje ne bo nadaljevalo. Tako se zdaj začenja postopek izbire novega selektorja slovenske članske vrste.

»Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje konča,« so v izjavi za javnost sporočili iz krovne slovenske zveze. Pri NZS so se Keku zahvalili za opravljeno delo in dosežke, pri čemer posebej cenijo način, kako se je reprezentanca v tem obdobju povezala z navijači ter skupaj z njimi ustvarila nepozabno vzdušje na stadionih doma in na euru v Nemčiji.

Naslednji zbor reprezentance je predviden 23. marca prihodnje leto, zato bodo pri NZS postopek izbire novega selektorja lahko izpeljali brez časovnega pritiska in z vso skrbnostjo, ki jo takšna odločitev zahteva, so še zapisali pri zvezi.

Izjemni uspehi na klopi slovenske reprezentance

Štiriinšestdesetletni Kek je drugič na klop slovenske izbrane vrste sedel pred skoraj natanko sedmimi leti in jo vodil na 75 tekmah. Zabeležil je 32 zmag, 26 remijev in 17 porazov.

Glavni uspeh reprezentance v tem obdobju je bila uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki je bilo lani v Nemčiji. Tam se je Slovenija po remijih proti Danski, Srbiji in Angliji v skupinskem delu prebila v izločilne boje, v osmini finala pa šele po izvajanju enajstmetrovk priznala premoč Portugalski.

Nazadnje je Kek svoje varovance vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi prihodnje leto.

Slovenija je po šestih tekmah proti Švici, Kosovu in Švedski brez zmage in s štirimi remiji končala na tretjem mestu skupine, v oči pa je bodla tudi neučinkovitost z le tremi doseženimi goli.

V prvem "mandatu" na slovenski klopi je med januarjem 2007 in oktobrom 2011 Kek Slovenijo vodil še na 49 tekmah ter se podpisal pod 20 zmag, 20 porazov in devet neodločenih izidov.

Tudi ob prvem vodenju reprezentance se je Kek s svojimi varovanci uvrstil na veliko tekmovanje, in sicer na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki. Tam je bila izbrana vrsta tik pred uvrstitvijo v izločilne boje, a je naposled v zadnjih minutah skupinskega dela ostala brez mesta med najboljšimi 16.

Kek je po koncu igralske kariere leta 1999 pečat pustil tudi v klubskem nogometu, kjer je pet let in pol uspešno vodil Rijeko. V dveh različnih obdobjih je bil tudi trener Maribora in za kratko tudi Al-Itihada.