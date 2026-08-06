Mednarodna odbojkarska zveza je potrdila: Rusija se vrača

Podoba odbojkarske lige narodov v prihodnji sezoni bo nosila močan slovenski pečat, naša krovna organizacija je le ena od 14 na svetu, ki se lahko pohvalijo tako z moško kot žensko izbrano vrsto med elitno osemnajsterico. Oziroma devetnajsterico, kot je postalo znano v torkovem dopoldnevu.

Odločitev Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), ki je v slovenski tabor prinesla toliko veselja in upravičenega ponosa, so drugod po svetu pospremili s privzdignjenimi obrvmi. Razlog se skriva v sestavi moštev, ki bodo naslednje poletje igrala med elito.

Zasedanje izvršnega odbora MOK 7. julija v senci nogometne vročice ni pritegnilo posebne pozornosti, čeprav bi morali po njem zvoniti alarmi. MOK je namreč preklical priporočila panožnim zvezam glede prepovedi nastopa ruskih športnikov in odločitev prepustil krovnim organizacijam. Vodstvo FIVB ni izgubljalo časa. Že naslednji dan so Rusijo vrnili na svetovno lestvico, v obeh konkurencah so zato Slovenci izgubili eno mesto. Moškim se zaenkrat zdrs ne pozna (lahko se bo, če bodo Rusi dobili pravico do nastopa na OI 2028 v Los Angelesu), pri ženskah je bilo drugače. Slovenija je zdrsnila na 19. mesto in bi ostala pred vrati raja, če se svetovna zveza ne bi odločila za salomonsko rešitev in omogočila nastop eni reprezentanci več kot doslej.

Brez vsakršne morale

»Tega preprosto ne moremo razumeti in sprejeti. Pet let že traja vojna v Ukrajini, Rusija vsak dan ubija civiliste in napada našo državo. Dokler nadaljujejo nesmiselno vojno, je vrnitev športnikov nepravična, napačna in brez vsakršne morale,« je bil jezen kapetan ukrajinske reprezentance Jurij Semenjuk, prvi zvezdnik Oleg Plotnicki pa vdan v usodo: »Vedeli smo, da se to pripravlja, že na začetku leta sem govoril, da bodo na OI 2028 znova lahko igrali. Priznam pa, da nisem verjel, da se bo to zgodilo tako hitro.« V objavi na instagramu je bil še bolj oster: »Vsaka odločitev, ki Rusiji vrne možnost nastopa na mednarodnih tekmah, pošilja sporočilo, da je vojne zločine, ubite otroke in požgana mesta moč sčasoma spregledati.«