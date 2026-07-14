Mednarodno obarvan športni spektakel v prestolnici je navdušil obiskovalce iz številnih držav (FOTO)

Četrta izvedba Volleyball on Water – Powered by Big Bang je tudi letos združila vrhunsko športno dogajanje, umetniške nastope, zabavo za vso družino in edinstveno kuliso sredi prestolnice. Dogodek je na tribune in nabrežja Ljubljanice privabil številne obiskovalce, posnetki vrhuncev pa so tudi tokrat dosegli več deset milijonov ogledov na družbenih omrežjih.

Da gre za prireditev, ki že presega slovenske meje, je dokazala tudi mednarodna zasedba navijačev. Med obiskovalci je bilo veliko tujih gostov, nekateri pa so prihod v Ljubljano načrtovali prav zaradi tega spektakla. Posebno doživetje sta doživela tudi nagrajenca spletne nagradne igre, ki sta na desetminutno igro na edinstvenem igrišču pripotovala celo iz Kuvajta in Združenih držav Amerike. Organizatorji poudarjajo, da je bila letošnja izvedba pomemben mejnik tudi zaradi odločitve, da so turnir odprli širšemu krogu igralcev. Priložnost sta izvrstno izkoristili Neža Bedjanič in Lara Jelen, ki sta se med prijavljenimi tekmovalkami prebili vse do velikega finala. Kljub odličnemu nastopu je zmaga v ženski konkurenci ostala doma, naslov prvakinj pa sta osvojili Zoja Kalar in Živa Javornik.

Vrhunce letošnje odbojke na vodi je na družbenih omrežjih spremljalo več deset milijonov ljudi. FOTO: Žan Osim

Obiskovalci so poleg športnih obračunov uživali še v bogatem spremljevalnem programu. FOTO: Nik Bertoncelj

Spektakel, ki presega meje

Moškemu finalu je nekoliko zagodlo vreme. Tik pred odločilnim obračunom je Ljubljano zajel močan naliv, ki je v reko prinesel naplavine. Čeprav igralci in gledalci niso odnehali, so morali organizatorji dvoboj med avstrijskim in slovensko-slovaškim parom pri izidu 14: 14 v prvem nizu prekiniti. Zmagovalci so tako postali vsi štirje finalisti, med njimi tudi ljubljenec občinstva in ambasador dogodka Alan Košenina, ki je že napovedal, da se bo prihodnje leto vrnil po zmago, osvojeno na igrišču. Dogodek si je ogledala tudi slovenska moška odbojkarska reprezentanca z ambasadorjem projekta Rokom Možičem na čelu.

Ob športnem delu so obiskovalci uživali še v številnih spremljevalnih aktivnostih. V navijaški coni so se lahko preizkusili v različnih izzivih, sodelovali v nagradnih igrah, zapeli karaoke, lovili gumijaste račke in okušali kulinarične dobrote, navdihnjene s štirimi elementi, ki so zaznamovali letošnjo izvedbo dogodka.

Spektakel si je ogledal tudi župan Zoran Janković. FOTO: Nik Bertoncelj

Najboljši na letošnjem turnirju so se veselili zaslužene zmage. FOTO: Nik Bertoncelj

Večer pa so popestrili plesalci Prodance pod vodstvom Mihe Krušiča, ki so z umetniškimi nastopi na vodi poskrbeli za spektakularen zaključek. Organizatorji po uspešni četrti izvedbi že pogledujejo v prihodnost. Kot poudarjajo, je cilj projekt razširiti tudi v tujino, dodatno potrditev njegove prepoznavnosti pa predstavlja tudi uvrstitev na Forbesov seznam najboljših evropskih dogodkov leta 2026, kjer se je znašel ob boku prestižnim prireditvam, kot sta dirka formule 1 v Monaku in zimske olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo.