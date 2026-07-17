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Menjava na čelu nogometne reprezentance, Dalića menja Bilić

Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012.
Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012. FOTO: Dominic Ebenbichler Reuters Pictures
Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012. FOTO: Dominic Ebenbichler Reuters Pictures
STA, N. P.
 17. 7. 2026 | 20:46
1:43
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Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je danes uradno potrdil in objavil pričakovano novico: 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja hrvaške reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške s svetovnega prvenstva, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po preboju iz skupinskega dela SP je Hrvaška v osmini finala z 1:2 nesrečno izgubila proti Portugalski. 

Dalić je funkcijo selektorja opravljal od oktobra 2017 do julija; v tem obdobju je Hrvaško popeljal do srebrne medalje na svetovnem prvenstvu leta 2018, bronaste na SP 2022 in drugega mesta v ligi narodov leta 2023.

Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Kot igralec je bil Bilić standardni član hrvaške reprezentance in z njo osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu leta 1998 v Franciji. Trenersko pot je začel pri Hajduku, kjer je tudi sklenil igralsko kariero, na položaj selektorja članske reprezentance pa je napredoval po vodenju reprezentance do 21 let.

Pozneje je vodil klube Lokomotiv Moskva, Bešiktaš, West Ham, Al-Itihad, West Bromwich, Beijing Guoan, Watford in nazadnje - v letih 2023 in 2024 - Al-Fateh.

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