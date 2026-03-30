Salama velikanka za šampionko Niko Prevc (FOTO)

Slovenski orli imajo številne navijače tudi v Zasavju. Med tekmo minuli konec tedna so zanje navijali tako doma kot na prizorišču pod Poncami. Pod snežno kraljico se je podala tudi skupina posebnih navijačev. Ti so namreč s Čemšenika prišli navijat kar s salamo. Takšne velikosti, da ne gre v avto, zato so jo člani PGD Čemšenik na Gorenjsko prepeljali s kombijem. Gasilski skakaški navijači imajo posebno, tradicionalno navado. Že šesto leto so namreč izdelali salamo v počastitev slovenskih planiških dolžin oziroma rekordov, pretvorjenih iz metrov v centimetre, saj v metrih ni načina, kako bi jo prepeljali z enega na drugi konec Slovenije. Lani je salama tako merila 254,5 centimetra, letošnja pa se ujema z ženskim rekordom Nike Prevc 242,5 centimetra.

Čemšeniški gasilci v Planico hodijo navijat za slovenske orle že več kot desetletje. Pred šestimi leti so začeli razmišljati, da bi s seboj imeli tudi nekaj posebnega navijaškega. Ob neki priložnosti, ko so pregledovali svoje smuči, je kar naenkrat padla ideja, da bi nanje dali posebno salamo. Želeli so, da bi v Planici pokazali nekaj unikatnega. Skakaške salame iz Zasavja so zdaj že dobro znane tudi izven domačih meja. Pod Poncami je namreč že tradicionalen tudi stavek »vi ste pa že lani bili tukaj s salamo«, ki ga fantje slišijo od drugih navijačev. Če je Zasavje še vedno sicer znano kot rudarska regija, ga športni navijači zaradi čemšeniških gasilcev poznajo tudi po salamah. »Takšno salamo izdelamo le enkrat letno, saj je prav za Planico. Še nekaj v standardnih velikostih pa za praznovanje po tekmi v domačem gasilskem domu in v baru Pr' Jadri,« povedo. Vodja lokala Jadranka je že kar po nekakšnem nepisanem pravilu med prvimi izven gasilskih vrst, ki na Čemšeniku sproti ve, kaj se vsako leto dogaja in kako tečejo priprave na salamarski navijaški izlet v Planico.

Recept je skrivnost

Salama je narejena iz govejega in svinjskega mesa. Sicer ne gre za kakšen poseben ali značilen zasavski recept, je pa receptura skrivnost domačih mesarjev iz gasilskih vrst. Skrbno ga čuvajo in zanj bojda ne ve niti zaveznica Jadranka. Vseeno pa jih je tudi letos kljub temu z veseljem fotografsko ovekovečila s tako imenovano Nikino salamo. »Vsak da svoj delež recepture in se mogoče od leta do leta malo razlikuje, ampak ohranjamo neko enakost recepta. Izdelava salame je malo bolj zahtevna in je na tem mestu treba pohvaliti našega člana Andreja. Opravi res profesionalno delo prekajevanja in nato zorenja, kjer je treba posebno paziti na idealne pogoje, da je na koncu salama takšna, kot je treba,« pravijo fantje.

Letošnja je Nikina. FOTO: Jadranka Ferlin

Čeprav gre za navijaške salame, nanje nimajo navade dajati kakšnih navijaških dodatkov. Namesto slik skakalcev ali Planice ali zastavic raje poskrbijo za vrhunski okus in velikansko obliko, kar se jim zdi najpomembneje. Mesna velikanka za planiško velikanko, pravijo na kratko. Letos so iz te recepture naredili tudi mini salame v obliki olimpijskih krogov, ki so jih posvetili olimpijadi. To je obenem tudi edina drugačna vizualna oblika, v kateri so naredili kakšno salamo.

Drugi namesto orlov

Razmišljajo sicer tudi o ideji, da bi morda salamo za Planico izdelali tudi v premeru, ne samo dolžin katerega od slovenskih skakalnih rekordov, a se nekako ne ogrevajo zanjo najbolj goreče. Oblika te tradicionalne podobe dolžine namreč spominja na smučko. Salamo za pot do Planice naložijo na Elanovo skakalno smučko in jo tako pripeljejo pod Ponce. Vijuganje s posteljo, kot sami rečejo tej smučki, med tisoči navijači pa je zgodba in velepodvig zase. Želijo si sicer tudi, da bi dobili novo transportno posteljo, Slatnarjevo smučko.

Na žalost salame za zdaj še niso okusili planiški orli. Da bi prišli do njih, so se čemšeniški navijači že trudili. Posebej žal jim je, da niso prišli do Petra Prevca v sezoni, ko je zaključil kariero. Salamo bi namreč čuvali prav in samo zanj in bi mu podarili celo. So jo pa, mimogrede, tudi letos navdušeno pohrustali navijači. In kaj bodo storili, če bo kak rekord v mesnih centimetrih daljši od avtomobila? »Hja, šli bodo z avtobusom,« pravijo navijaški gasilci.