Messi in selektor vesta, kako do lovorike

V taboru nogometnih svetovnih prvakov Argentincev ni ničesar novega. Vajeti moštva so trdno v rokah Lionela Messija in njegove »desne roke« selektorja Lionela Scalonija. Dvojec je že v Katarju pokazal »uigranost« in razumevanje delovanja kolektiva, v katerem je prva violina vsemogočni mož, mesija, čarovnik ... Tudi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo vse podrejeno 38-letnemu zvezdniku, ki pred uvodno tekmo 23. SP v skupini J proti Alžiriji (17. t. m.) v Kansas Cityju bije bitko s časom oziroma s poškodbo.

Ni preplaha: veliki »palček« ni tako poškodovan, da bi njegov šesti in zadnji mundial visel v zraku, a je treba biti pri njegovih letih pazljiv. Vsaj tako, kot je selektor pri ohranjanju avtoritete in homogenosti moštva. »Nihče noče biti zamenjan – niti Messi. Nesmiselno bi bilo trditi, da sem jaz tisti, ki brezpogojno ukazuje in odloča. O vseh odločitvah se vedno pogovoriva. Vprašam ga za mnenje, preverim, kako se počuti, nato poskušava najti skupni jezik,« se 48-letni Scaloni prav nič ne sramuje priznati, da se vse vrti okoli Messija.

Kljub Messiju in naslovu svetovnega prvaka južnoameriški prevladi in premoči nad Brazilci, kar je za rojake morda še bolj pomembno, stavnice Argentincev ne uvrščajo v vlogo prvih ali drugih favoritov. Pred njimi so finalisti iz Katarja 2022 Francozi in evropski prvaki Španci. Toda Scalonija prav nič ne skrbi, iz kakšnega položaja bodo »gavči« branili prestol, pomembnejše je, da bo imel v pravem trenutku in ob pravem času na voljo najboljše igralce. »Na mundialu tudi najboljši ne morejo prevladovati vseh 90 minut. Uspeh bo odvisen od tega, kako dobro bomo kot ekipa delovali v minutah, ko bomo pod pritiskom in bomo morali trpeti,« je pojasnil rdečo nit zaključnega pripravljalnega obdobja.

Messija vprašam za mnenje, preverim, kako se počuti, nato poskušava najti skupni jezik.

Izkušeni za vzdušje

Scaloni je Messija v Kansasu Cityju spretno umaknil v ozadje, čeprav ga ne more povsem skriti pred navijači in sedmo silo. So pa v strokovnem štabu uporabili enako logistiko kot v Katarju. Messi je ohranil rituale, ki so Argentince pred štirimi leti pripeljali do naslova svetovnega prvaka. Vse odkar se je Sergio Agüero poslovil od reprezentance, Messi med vpoklici v izbrano vrsto z nikomer ni več delil sobe. Na voljo je imel enoposteljno, v kateri uživa v svojem osebnem prostoru, a hkrati je njegova soba tudi glavni štab, v kateri s Scalonijem in najvplivnejšimi igralci kujejo načrte.

38 točk je Argentina osvojila v južnoameriških kvalifikacijah – kar devet več od drugouvrščenega Ekvadorja.

V njej se igralci sproščajo ob igri s kartami truco, ki velja za pravo kulturno tradicijo in skorajda nacionalni šport v Argentini, Braziliji in Urugvaju. Prav tako Scaloni ne dreza v igralce (vratar Emiliano Martínez, Messijev »osebni stražar« Rodrigo De Paul, Liverpoolov »pitbul« Alexis Mac Allister in bridki branilec Nicholas Otamendi), ki veljajo za Messijeve oprode in tvorijo avtoritativno zasedbo znotraj moštva. To premore tudi nekaj mlajših in že uveljavljenih nogometašev. Z njimi ohranja veliko tekmovalnost, starejše ohranjajo pri lakoti po zmagovanju.

V Katarju je bila Messijeva in osrednja štabna soba št. 201, v ZDA je 202. Izbira ni naključna, vraževerje je del kulture Južnoameričanov, v tej številki Argentinci vidijo simboliko. 2+1 v Katarju je pomenilo, da bo po dveh naslovih prišel še tretji, zdaj v 2+2 že vidijo simboliko in četrto zvezdico.