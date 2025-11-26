Med tistimi, ki jim bodo slovenski ljubitelji alpskega smučanja v olimpijski zimi namenjali posebno pozornost, bo zagotovo tudi Miha Hrobat. V prejšnji zimi je močno opozoril nase s tremi uvrstitvami na smukaških tekmah svetovnega pokala, tudi na tisti kultni wengenski strmini, v skupni razvrstitvi smuka v sezoni je bil 4.

Smukači si ne razkrijejo vseh skrivnosti, ohranjajo pa dobre medsebojne odnose in skupaj klepetajo ob kavi.

Zato je jasno, da tudi za to sezono, v kateri bodo olimpijske igre osrednja postaja smučarjev, vstopa z visokimi cilji. Jutrišnja tekma na Copper Mountainu (ZDA) v superveleslalomu bo uvodna v zimi za smučarje v hitrih disciplinah.

Kakšen je občutek, ko tekmovalci v hitrih disciplinah morate čakati dlje na tekme, potem ko so veleslalomisti že v oktobru prestali premiero v Söldnu, pod streho so tudi prve slalomske tekme?

»V bistvu je to praksa že skozi leta. Tolikokrat sem to že prestal, da sem si povsem na jasnem, kdaj moram občutiti adrenalin preizkušenj. Lepo pa je, ko smo v Severni Ameriki in vemo, da so zdaj pred nami prve tekme. Sezona pa je v bistvu kratka in v teh zimskih mesecih moraš biti nenehno na visokih obratih.«

Imate kaj težav glede prilaganja na Severno Ameriko, na drugačne podnebne razmere ter časovno razliko?

»Ponavadi ni bilo hujših težav, morda sem se nekaj prvih dni bolj zgodaj zbujal, kot bi si želel, drugače pa je bilo vse v redu. A tega sem se že v vseh teh letih navadil.«

Kako pa je sicer z vašim običajnim spancem?

»Potrebujem ga osem do devet ur v kosu in to ponoči. Ponavadi grem v posteljo malce po deseti uri zvečer in se zbudim okrog sedmih zjutraj. Odvisno je seveda tudi od obveznosti naslednji dan, bodisi imam trening, bodisi tekmo, bodisi sem doma. Popoldanskega spanca pa pri meni skoraj nikoli ni, res sem mi to zgodi zelo redko. Če pa imam premalo spanca, se ne počutim dobro.«

Sicer vemo, da se smukači med seboj zelo spoštujete, koliko pa je druženja na takšnih pripravah s člani drugih reprezentanc?

»Z vsemi ohranjamo dobro prijateljstvo. Jasno, ne razkrijemo si prav vseh skrivnosti (smeh), so pa takšni tekmovalci, s katerimi se prav pogosto družimo, se dogovorimo za klepet ob kavi.«

S kom ste v najboljših odnosih?

»Francozi so zelo v redu fantje, Američani prav tako. Tudi z nekaterimi italijanskimi smukači pogosto ohranjam stik.«

Pomladi ste rekli, da imate doma ob dveh malčkih živahen vsakdan ...

»Nič se ni spremenilo, otroka sta stara štiri in dve leti. Dopoldan imam trening, nato doma kosilo, sledi kratek počitek, po njem odhod v vrtec po malčka, popoldan jima nato namenjam pozornost. Drži, je kar pestro. Poleti smo bili na hrvaški obali, med kondicijskimi pripravami si vedno privoščim 14 dni počitnic. Menim, da je pomembno, da tudi telesu daš nekaj počitka. To je delovalo v prejšnjih letih, verjamem, da bo tudi tokrat tako.«

Kaj pa druge športne panoge?

»Letos sem začel igrati s prijatelji padel. Žal proti koncu poletja. Imamo v načrtu malo več za prihodnje poletje, vsem nam je bil zelo všeč. To je res zanimiv šport, eksploziven, kar mi dobro dene.«

Tenisa ne igrate?

»Nekaj časa sem ga igral zelo aktivno, zdaj zaradi pozornosti do hrbta malo manj. Najpomembneje pa je, da sem zdrav in da se počutim dobro.«