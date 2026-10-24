Mikaela Schiffrin z drugačnimi cilji: srce ji pravi, da mora to storiti

Mikaela Shiffrin je v prejšnji sezoni osvojila že šesti veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu in se po številu teh lovorik izenačila z legendarno Avstrijko Annemarie Moser-Pröll. Toda 31-letna Američanka, ki je v svoji bogati karieri postavila številne mejnike, se v novo zimo podaja z nekoliko drugačnimi cilji. »Zaslužim si nekaj svobode,« je Shiffrinova poudarila v pogovoru za ORF. Kot je priznala, se je sprijaznila s tem, da se v prihodnje morda ne bo več zavihtela na vrh skupne razvrstitve. »Verjetno ne bom več osvojila velikega kristalnega globusa,« je pripomnila šampionka iz Vaila, ki si želi v ospredje postaviti radovednost in željo po novih spoznanjih.

6 velikih kristalnih globusov je že osvojila Mikaela Shiffrin.

V prejšnji zimi je skupno zbrala 1410 točk, od teh kar 980 v slalomu. V končni razvrstitvi je imela 87 točk naskoka pred 22-letno Nemko Emmo Aicher, ki jo Shiffrinova vidi kot eno od smučark, pred katerimi je izjemno svetla prihodnost. V novi sezoni, ki se bo po tradiciji ta konec tedna začela v Söldnu, bo dala Mikaela večji poudarek veleslalomu in superveleslalomu, v katerih želi preveriti, ali se še lahko redno bori za najvišja mesta. To jo trenutno najbolj vznemirja.

»Srce mi bije za to, da poskusim nekaj novega. Zaradi tega bom boj za veliki kristalni globus potisnila nekoliko na stran,« je razkrila zmagovalka 110 tekem za svetovni pokal, ki se je v zadnjih mesecih veliko spraševala o svojem odnosu do športa. »Veliko sem razmišljala o tem, kaj me sploh žene, da se ukvarjam s tem športom. Spraševala sem se, kaj me v tem trenutku najbolj navdihuje. Po 15 ali 16 letih je občutek drugačen,« je priznala. Ker v veleslalomu in superveleslalomu že dolgo ni zmagala, jo zanima, ali se lahko v teh disciplinah znova prebije na vrh. »To me žene naprej.«

Glede OI 2030 se še ni odločila

Njena nova usmeritev je dolgoročen projekt, pri katerem si ne želi postavljati preveč omejitev. Tudi glede olimpijskih iger leta 2030 za zdaj noče dajati napovedi. Pomembneje se ji zdi, da bi našla način, kako čim dlje ohraniti motivacijo in ljubezen do smučanja. Sama pri sebi vrat za morebitni novi napad na veliki kristalni globus kljub vsemu še ni povsem zaprla. Če se bo sezona odvijala po njenih željah, se lahko namreč njene prioritete še spremenijo.

V Söldnu bodo nastopili trije Slovenci, Neja Dvornik se vrača po skoraj enoletni odsotnosti zaradi poškodbe. Žan Kranjec bo prvič tekmoval z novo smučarsko opremo. Točke bo lovil tudi Miha Oserban.

V slalomu, ki je bil dolgo njena paradna disciplina, je v 128 nastopih nanizala težko verjetnih 73 zmag. V veleslalomu jih ima 22, v smuku štiri in eno več v superveleslalomu, v katerem je bila nazadnje najhitrejša decembra 2022 v St. Moritzu. Odtlej je minilo že precej časa in jasno ji je, da se bo morala za uresničitev osebnih ciljev zelo potruditi. Zato novo sezono razume tudi kot raziskovalno obdobje, v katerem si želi preizkusiti nove možnosti in ugotoviti, kaj jo bo najbolj navdihovalo v nadaljevanju športne poti.