ZAČELO SE JE!

Milano že diha olimpijsko: prva olimpijska vas uradno odprta (FOTO)

Uvodna slovesnost iger bo 6. februarja.
STA, A. G.
1:44
Danes, teden dni pred slovesnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Milanu/Cortini, je vrata uradno odprla tudi olimpijska vas v Milanu. Prvi olimpijci so že zasedli svoje postelje za največji spektakel leta. »Italija se je prva vselila v olimpijsko vas, sledile so ji velike delegacije iz Nemčije, Češke in Japonske,« je v izjavi sporočil organizacijski odbor olimpijskih iger. »Danes zvečer pričakujemo nadaljnje prihode, vključno z delegacijami iz Nizozemske in Avstralije,« so dodali prireditelji.

Uvodna slovesnost iger bo 6. februarja, tekmovanja pa se začnejo že 4. februarja, predvsem s curlingom v Cortini d'Ampezzo. Olimpijska vas v Milanu je zasnovana za 1700 športnikov in podpornega osebja, saj italijanska gospodarska prestolnica gosti večino športov na ledu, vključno z umetnostnim drsanjem in hokejem na ledu. Zgradil jo je zasebnik, po paraolimpijskih igrah - te so na sporedu od 6. do 15. marca - pa jo bodo preuredili v študentske domove.

V Cortini d'Ampezzo, prizorišču ženskega alpskega smučanja in curlinga ter boba, sankanja in skeletona, so zgradili še eno olimpijska vas, tokrat začasno in sestavljeno iz 377 mobilnih hišic. Olimpijske igre, tretje zimske igre, ki jih bo organizirala Italija, se razprostirajo po severni Italiji, saj so organizatorji dali prednost obstoječim športnim objektom in lokacijam, ki so vajene gostiti večje dogodke, kot so Anterselva za biatlon, Bormio in Cortina za alpsko smučanje ter Val di Fiemme za nordijsko smučanje

