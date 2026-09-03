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Milijoni za Kuzmića in Svetlina

Lani 100 milijonov evrov za prestopa Šeška in Bijola.
Srđan Kuzmić (levo) je Dansko zamenjal za Francijo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
Srđan Kuzmić (levo) je Dansko zamenjal za Francijo. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
G. N.
 3. 9. 2026 | 16:45
2:23
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Po lanski rekordni beri, ko sta prestopa Benjamina Šeška in Jake Bijola zavrtela vrtoglavih 100 milijonov evrov, je letošnji poletni tržni delež slovenskih nogometašev merljiv v promilih. Za osvežitev spomina, Manchester United je za Šeška odštel fiksnih 76,5 milijona evrov odškodnine, še dodatnih 8,5 milijona evrov bodo lahko navrgli bonusi. Leeds je za Bijola plačal 21 milijonov evrov. Poletni izkupiček je odraz (ne)uspešnosti slovenske reprezentance. Ni pa nujno, kot je pojasnil eden od najuspešnejših slovenskih zastopnikov nogometašev Amir Ružnić.

Tri milijone evrov in poltretji milijon evrov sta Lorient in St. Etienne plačala za slovenska reprezentanta.

»Nogomet je živa stvar, zato je vsak prestopni rok poseben. Ne da se predvidevati, kako se bo odzval trg. Vpliv reprezentančnih slabših izidov se sicer pozna, toda kljub vsemu gre za druge posebnosti, ki narekujejo prestope. Nekateri klubi le premikajo igralce. Če gledam iz slovenskega zornega kota, res ne morem govoriti o velikih prestopih. Izstopata le dva,« je povedal Ružnić, ki je pozimi pod okrilje Red Bulla v Salzburg usmeril tudi svojega nadarjenega sina Tima. Koper je zanj iztržil kar 1,4 milijona evrov odškodnine, z bonusi bo lahko do dva milijona.

Največji prestop se je posrečil Srđanu Kuzmiću, ki je iz danskega Viborga prestopil v francoski Lorient. Vrednost prestopa je bila tri milijone evrov. Za poltretji milijon evrov se je iz Poljske iz kluba Korona v Francijo k nekdanjemu velikanu St. Etiennu preselil tudi Tamar Svetlin. Evropo in grškega velikana Panathinaikosa je ob odškodnini treh milijonov evrov in zaradi boljšega zaslužka zapustil Adam Gnezda Čerin. Pri Al Wahdi, klubu iz ZAE, bo zaslužil 1,3 milijona evrov na leto. Najboljši prestop se je izšel Vanji Drkušiću. Ruski velikan Zenit ga je za 300.000 evrov posodil španskemu prvoligašu iz Barcelone Espanyolu. Za odkup 26-letnega Dolenjca pa bi španski klub moral plačati do pet milijonov evrov odškodnine.

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nogometprestopnogometašiSrđan KuzmićTamar Svetlin
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