Mladi tekači bodo zavzeli Ljubljano

Ljubljana bo 18. oktobra znova živela v ritmu teka. Dan pred osrednjimi preizkušnjami ljubljanskega maratona bodo središče mesta napolnili mladi tekači, ki bodo nastopili v šestih tekih različnih dolžin – od najkrajšega, dvestometrskega otroškega teka, do skoraj trikilometrske preizkušnje za srednješolce.

Prvi na progo najmlajši

Sobotno tekaško dogajanje se bo na Slovenski cesti začelo ob 10. uri z VITA otroškim tekom. Najmlajši bodo pretekli 200 metrov, od štarta pri Kazini do cilja na Kongresnem trgu. Tek ni tekmovalnega značaja in poteka brez merjenja časa, kar poudarja pomen gibanja in veselja do športa. Otroci bodo večinoma tekli samostojno, le prvi tek je namenjen otrokom in staršem. Število mest je omejeno na dva tisoč udeležencev.

Tek za vse

Ob 11.20 bo sledil promocijski inkluzivni tek, dolg 500 metrov, s štartom pri Figovcu/Metalki in ciljem na Kongresnem trgu. Gre za prireditev, ki spodbuja enakost in vključevanje v šport, saj na progo stopijo tekači različnih starosti in sposobnosti.

Petnajst minut pozneje, ob 11.35, bodo isti izziv sprejeli še učenci 1. in 2. razredov osnovnih šol. Promocijski tek najmlajših šolarjev bo potekal na isti trasi, v središču mesta, ob pričakovani glasni podpori navijačev.

Mlajši in starejši osnovnošolci v pogonu

Sobotno dogajanje se bo nadaljevalo ob 12.10 s promocijskim tekom učencev 3. do 5. razreda, dolgim 1000 metrov, ki bo potekal po Slovenski in Gosposvetski cesti.

Uro pozneje, ob 13. uri, se bodo na progo podali še učenci 6. do 9. razreda, ki jih čaka 1500 metrov dolga trasa od Figovca mimo Bavarskega dvora do cilja na Kongresnem trgu.

Najdaljši izziv za srednješolce

Vrhunec sobotnega dogajanja bo srednješolski tek ob 14.30. Dolg bo 2800 metrov, začel se bo pri Figovcu/Metalki, proga pa bo potekala v dveh krogih po središču Ljubljane. Tekači bodo mimo Bavarskega dvora in po Štefanovi ulici opravili krajši in daljši krog, preden bodo prečkali cilj na Kongresnem trgu.

Praznik mladosti in gibanja

Teki mlajših kategorij so v zadnjih letih postali neločljiv del Ljubljanskega maratona. Dogodek ne povezuje le otrok, učiteljev in staršev, temveč spodbuja tudi kulturo gibanja in zdravega načina življenja.

Organizatorji pričakujejo več tisoč mladih tekačev, ki bodo s svojo energijo napovedali tisto, kar bo v nedeljo sledilo – veliki maratonski finale po ulicah prestolnice.