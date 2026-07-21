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Mnogo prezgodaj umrl prijatelj Iztoka Čopa

Natančnih razlogov o smrti veslača domači še niso sporočili.
Olaf Tufte je umrl. FOTO: Arhiv Delo
Olaf Tufte je umrl. FOTO: Arhiv Delo
STA, N. P.
 21. 7. 2026 | 20:48
1:32
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V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte, dolgoletni tekmec in tudi prijatelj slovenskega olimpijskega šampiona Iztoka Čopa, poroča britanski Reuters. Tufte je bil celo Čopova poročna priča, pred dobrimi 15 leti pa sta tekmovalca razmišljala tudi o skupnih nastopih v dvojnem dvojcu.

Natančnih razlogov o smrti veslača domači še niso sporočili. Doslej je jasno, da so ga našli nezavestnega na domači kmetiji, kljub prevozu v bolnišnico pa mu zdravniki niso mogli več pomagati. Norvežan je v bogati karieri, nastopil je na sedmih igrah od Atlante leta 1996 do Tokia leta 2021, osvojil dve zlati, eno srebrno in eno bronasto medaljo.

Naslova olimpijskega prvaka v skifu je osvojil na igrah v Atenah leta 2004 in štiri leta pozneje v Pekingu, na igrah v Sydneyju 200o pa je bil srebrn, ko sta mogla s partnerjem Fredrikom Bekknom priznati premoč Čopu in Luki Špiku. V Rio de Janeiru 2016 je bil v dvojnem dvojcu bronast. Nazadnje na olimpijskih igrah je Tufte tekmoval pri 45 letih v Tokiu 2021, ko je nastopil v četvercu brez krmarja in z ekipo zasedel deveto mesto.

Na svetovnih prvenstvih je osvojil dve zlati, eno srebrno in tri bronaste medalje.

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