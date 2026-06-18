Na dirki po Sloveniji skupinski padec kolesarjev, vse zdravniško osebje iz spremljevalnih avtomobilov zasedeno

Srbski kolesar Dušan Rajović (Solution Tech Nippo Rali) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na 181,8 km dolgi trasi od Radelj ob Dravi do Ormoža je slavil v sprintu večje skupine okoli 50 kolesarjev. Zeleno majico vodilnega je zadržal tokrat drugi in favorizirani Novozelandec Laurence Pithie. Najboljši Slovenec je bil tokrat Anže Ravbar (Factor) na 12. mestu.

V Ormožu je zaradi padca večjega števila kolesarjev z Jeruzalema nekaj kasneje od načrtovanega prišlo do pričakovanega sprinta. Znova do cilja skupaj ni prišla celotna glavnina, saj je bil ritem ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe premočan za veliko kolesarjev. Vse je bilo pripravljeno za novo slavje Red Bulla, potem ko je Pithie slavil v prvi etapi v Rogaški Slatini, a jih je tokrat presenetil 28-letni srbski sprinter Rajović. Dosegel je 24. zmago v karieri in šesto letos.

Tokrat je za pretres na dirki poskrbel padec več kolesarjev na spustu z Jeruzalema okoli 30 km pred ciljem, zaradi česar je bilo vse zdravniško osebje iz spremljevalnih avtomobilov zasedeno. Organizatorji so po pravilih nevtralizirali dirko 27 km pred ciljem, prekinitev pa je trajala pol ure, preden so se zdravniške ekipe vrnile.