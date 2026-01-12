Na hokejski tekmi medvedki preplavili Ledno dvorano Maribor (FOTO)

Ledna dvorana Maribor je minulo soboto na hokejski tekmi med mariborskimi Lisjaki ter dunajskim Wiener Eislauf-Vereinom doživela prav poseben večer, kakršnih v mestu ob Dravi ne vidimo pogosto. V ospredju namreč ni bil rezultat, temveč srčnost, solidarnost in otroško veselje. Štajerska prestolnica je prvič v takšnem obsegu zaživela v duhu Teddy Bear Tossa. Okoli 500 obiskovalcev je nestrpno čakalo na prvi zadetek domače ekipe, saj bi ta pomenil znak za pravo malo nevihto plišastih igrač, ki bi poletele na ledeno ploskev. Lisjaki so si skozi celotno tekmo priigrali ogromno priložnosti, a je avstrijski vratar z izjemnimi obrambami zaklenil vrata gola. Gostje z Dunaja so bili učinkovitejši in slavili s 3: 0, a ta večer končni izid preprosto ni imel teže. Kljub porazu razočaranja ni bilo čutiti. Na tribunah je vladalo sproščeno vzdušje, številni otroci so v dvorano prišli z le enim namenom – da bi na led vrgli svoje pliške in osrečili vrstnike.

Teddy Bear Toss se je tako zgodil šele po koncu tekme, ko so otroci skupaj s starši in navijači zasuli ledeno ploskev. Plišaste igrače bodo razveselile otroke, ki jim življenje ne prizanaša, Maribor pa je še enkrat pokazal, da zna šport povezati z dobrodelnostjo. Tradicija Teddy Bear Tossa, ki se je pred več kot 30 leti rodila v Severni Ameriki, je v Ledni dvorani Maribor dobila svoj iskreni, lokalni pečat – večer, ko so zmage pisale zgodbe srca.

Andrej Borko, pomočnik direktorja Festivala Lent, ter Milan Razdevšek, nekdanji direktor Visit Maribor

Profesor prava Dušan Jovanović in Tosja Kobler Jovanović, Dentalna galerija Majoma

Branka Kadić, avtorica uspešnice Natakarjeve prigode ali Kdo je tu zdaj nor? v družbi sina in njegovih hokejskih soigralcev

Na ledeno ploskev je poletelo več kot 1000 plišastih igrač.