Anže Zavrl maraton pretekel s harmoniko, najboljši znova Afričani (FOTO)

Tudi na 29. Ljubljanskem maratonu so po pričakovanju prednjačili afriški tekači, obe zmagi pa sta tokrat odšli v Etiopijo. V ženski konkurenci je bila s časom dveh ur, 22 minut in 46 sekund najhitrejša Tigist Gezahagn Menigstu, ki sta ji družbo na odru za najboljše delali Kenijki Brillian Jepkorir Kipkoech (+ 1:11) in Janet Ruguru Gichumbi (+ 4:51), med moškimi pa je prvo mesto osvojil Haftamu Abadi Gebresilase (2:06:52), ki je za skoraj dve minuti (+1:48) prehitel Kenijca Collinsa Kipkuruija Kipkorirja. Etiopijsko slavje je dopolnil tretjeuvrščeni Kemal Husen Gebi (+ 2:17).

Toda zmagovalci so bili vsi, ki so se podali na start največjega tekaškega praznika na sončni strani Alp. Med našimi tekači je bil znova najbolje razpoložen Primož Kobe, ki je z novim najboljšim slovenskim dosežkom na ljubljanskih maratonih (2;17:03) zasedel sedmo mesto. »V mestu nas je pozdravilo čudovito sončno vreme. Za nameček je bilo precej hladno, tako da je bilo pravi užitek teči. To je bil pravi tekaški praznik,« ni skrival navdušenja Novomeščan, ki je pri 44 letih znova dokazal, da še zdaleč ni za staro šaro.

Maratonce je pozdravilo čudovito vreme. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Etiopijec Haftamu Abadi Gebresilase se je takole veselil zmage. FOTO: Voranc Vogel

»Čeprav moje priprave niso bile idealne, sem verjel vase in dal vse od sebe. A ni bilo preprosto. Moj narekovalec ritma je moral na 20. kilometru na stranišče in dva kilometra pozneje še enkrat. Takrat mi je bilo težko, znašel sem se celo v manjši krizi. Vendar pa se nisem vdal, bodril pa sem se s tem, da sem tekel pet sekund hitreje kot lani. To mi je vlilo energijo,« je skrivnost svojega uspeha razkril stari novi državni prvak in ponovil, da je treba verjeti vase. »Želim si pokazati, da leta niso najpomembnejša, ključen je način življenja,« je poudaril Kobe in v isti sapi pribil, da je treba paziti na zdravje. Med Slovenci sta se mu najbolj približala Domen Hafner (2:24:13) in Jernej Markovc (2:29:42), ki sta v absolutni konkurenci pristala na devetem oziroma desetem mestu.

Piskova s krči do naslova

Med ženskami se je naslova državne prvakinje v maratonu veselila Saša Pisk, ki je bila – tako kot Kobe – skupno sedma. S svojim časom 2:46:24 pa ni bila najbolj zadovoljna. »Za cilj sem si zadala boljši rezultat, ki so mi ga proti koncu preprečili krči. Zadnjih deset kilometrov je bilo res težkih. Vesela sem, da sem sploh prišla do konca,« si je po prihodu v cilj oddahnila Piskova, ki je »le« za 31 sekund prehitela najbližjo zasledovalko Nino Gubanc. Tretja med Slovenkami je bila Petra Tramte (2:58:05).

Ljubljanski maraton je znova privabil ogromno tekačev. FOTO: Dejan Javornik

V ženski konkurenci je bila najhitrejša Etiopijka Tigist Gezahagn Menigstu. FOTO: Voranc Vogel

Na polovico krajši razdalji (21 km) sta zmagi slavila Avstrijka Barbara Bischof in Slovenec Jan Kokalj, ki je z dosežkom 1:02:59 za dobro minuto izboljšal rekord proge na ljubljanskih maratonih, na 10 kilometrov pa sta bila najhitrejša Klara Lukan (30:54) in Vid Botolin (29:44). Roke so si meli tudi prireditelji: skupaj so včeraj našteli rekordnih 19.379 tekačev in tekačic, od tega 6771 tujcev in 3573 maratoncev, kar je prav tako nov rekord športnega praznika v Ljubljani.

Letošnji maraton je bil poseben še zaradi Anžeta Zavrla, člana skupine Gadi. Kot prvi na svetu je pretekel 42 kilometrov med igranjem na harmoniko. S tem se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. »Na vsako uro mi je pripadalo pet minut neigranja, a sem na to pozabil. Tako da sem ves čas igral,« je dejal po prihodu v cilj.

Tekači so imeli veliko navijačev. FOTO: Dejan Javornik

Za udeležence je bilo dobro poskrbljeno. FOTO: Dejan Javornik

Ni šlo samo za tekmovalnost, ampak tudi za druženje in zabavo. FOTO: Dejan Javornik