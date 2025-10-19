Na maratonu zadnji pritekel v cilj, a poglejte, kakšno presenečenje ga je tam čakalo (FOTO)

Zadnji tekač na letošnji 42-kilometrski razdalji 29. NLB Ljubljanskega maratona je, kot nam je sporočil Luka Brlan iz NLB-ja, v cilj pritekel malo po 15. uri. Njegovi zadnji metri do cilja so bili zelo posebni. V izteku so bili namreč ob njegovem prihodu sedanji in nekdanji vrhunski športniki, ki so ga spodbujali, nam je sporočil Brlan. Ob koncu so naredili še skupno fotografijo, ki mu bo lahko v lep spomin. Že res, da na današnji preizkušnji ni bil med najboljšimi, a velika zmaga je že to, ko človek premaga maraton.

Tekača so v cilju med drugim pričakali nekdanji hokejist Dejan Kontrec, nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan, smučarska skakalka Taja Bodlaj, predstavnik reprezentance v kombinaciji Vid Vrhovnik, predstavniki biatlonske reprezentance Matic Repnik, Živa Klemenčič, Kaja Marič in Matic Bradeško ...

Prva na 42-kilometrski razdalji Etiopijca

Zmagovalca današnjega teka na 42 kilometrov sta sicer postala Etiopijec Haftamu Abadi Gebresilase in njegova rojakinja Tigist Gezahagn Menigstu. V teku na 21 kilometrov je v moški konkurenci zmagal Jan Kokalj, v ženski pa Barbara Bischof. V teku na 10 kilometrov pa sta se zmage veselila Vid Botolin in Klara Lukan.

