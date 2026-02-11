Poglejte, kaj jedo tekmovalci na olimpijskih igrah: hranijo jih v 11 hotelih (VIDEO in FOTO)

Testenine in pica, tiramisu, pa tudi tradicionalne jedi iz pokrajin na severu Italije - športniki, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026, imajo med tekmovanji in treningi priložnost spoznati pristne italijanske jedi. Pripravljajo jih kuharji v olimpijskih vaseh in 11 hotelih v Bormiu, Livignu in Anterselvi. Restavracije v olimpijskih vaseh so za športnike odprte 24 ur na dan, pri čemer so določeni termini glavnih obrokov.

Na menijih prevladujejo italijanske jedi. Testenine in pica športnike oskrbijo z ogljikovimi hidrati, na voljo imajo tudi suhomesnate izdelke, sire, sadje in sladice. Poleg klasičnih italijanskih jedi so na voljo tudi jedi in izdelki iz gostiteljskih regij - na primer bresaola iz doline Valtellina, narejena iz izbranih kosov govejega mesa, ter cmoki canederli, ki jih pripravljajo v Zgornjem Poadižju. V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov. V vasi v Milanu do 4500 obrokov, v Cortini d'Ampezzo skoraj 4000, v Predazzu pa približno 2300. Vsaka restavracija ima v povprečju šest kuharjev.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella (v sredini) je z italijanskimi športniki. FOTO: Yara Nardi Afp

FOTO: Yara Nardi Reuters

Športniki lahko za zajtrk, kosilo in večerjo izbirajo med različnimi vrstami obrokov, od bogatih z ogljikovimi hidrati ali beljakovinami, do vegetarijanske in mednarodne kuhinje. Samo v milanski olimpijski vasi vsak dan postrežejo približno 3000 jajc in približno 450 kilogramov testenin.

FOTO: Yara Nardi Reuters

FOTO: Lisi Niesner Reuters

Bivalne razmere katastrofalne

Poročali smo, da je naš najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir, dobitnik treh olimpijskih kolajn, ki je v Livignu nastopil na svojih petih olimpijskih igrah ogorčen nad bivalnimi razmerami v Livignu. »Ne bom povedal, v kakšni sobi tukaj spim, za trikratnega olimpijskega medalista je to približno tako, kot da bi ga dali v hlev. Pa še francoski novinarji so me s svojo glasnostjo zbujali ponoči. Če Slovenija nima denarja za šport, ne vem ... Ne bom več tekmoval, če bom moral jesti kruh in salamo, pa spati nekje, kjer ni spodobno za človeka,« je potožil Košir, ki so ga v Livignu spremljali partnerica in otroka.

FOTO: Lisi Niesner Reuters

