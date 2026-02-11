  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ITALIJANSKA KLASIKA

Poglejte, kaj jedo tekmovalci na olimpijskih igrah: hranijo jih v 11 hotelih (VIDEO in FOTO)

V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov.
FOTO: Yara Nardi Reuters

FOTO: Yara Nardi Reuters

Italijanski predsednik Sergio Mattarella (v sredini) je z italijanskimi športniki. FOTO: Yara Nardi Afp

Italijanski predsednik Sergio Mattarella (v sredini) je z italijanskimi športniki. FOTO: Yara Nardi Afp

FOTO: Yara Nardi Reuters

FOTO: Yara Nardi Reuters

 FOTO: Yara Nardi Reuters

 FOTO: Yara Nardi Reuters

FOTO: Lisi Niesner Reuters

FOTO: Lisi Niesner Reuters

FOTO: Lisi Niesner Reuters

FOTO: Lisi Niesner Reuters

FOTO: Yara Nardi Reuters
Italijanski predsednik Sergio Mattarella (v sredini) je z italijanskimi športniki. FOTO: Yara Nardi Afp
FOTO: Yara Nardi Reuters
 FOTO: Yara Nardi Reuters
FOTO: Lisi Niesner Reuters
FOTO: Lisi Niesner Reuters
STA, A. G.
 11. 2. 2026 | 10:16
 11. 2. 2026 | 10:16
2:55
A+A-

Testenine in pica, tiramisu, pa tudi tradicionalne jedi iz pokrajin na severu Italije - športniki, ki sodelujejo na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026, imajo med tekmovanji in treningi priložnost spoznati pristne italijanske jedi. Pripravljajo jih kuharji v olimpijskih vaseh in 11 hotelih v Bormiu, Livignu in Anterselvi. Restavracije v olimpijskih vaseh so za športnike odprte 24 ur na dan, pri čemer so določeni termini glavnih obrokov.

Na menijih prevladujejo italijanske jedi. Testenine in pica športnike oskrbijo z ogljikovimi hidrati, na voljo imajo tudi suhomesnate izdelke, sire, sadje in sladice. Poleg klasičnih italijanskih jedi so na voljo tudi jedi in izdelki iz gostiteljskih regij - na primer bresaola iz doline Valtellina, narejena iz izbranih kosov govejega mesa, ter cmoki canederli, ki jih pripravljajo v Zgornjem Poadižju. V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov. V vasi v Milanu do 4500 obrokov, v Cortini d'Ampezzo skoraj 4000, v Predazzu pa približno 2300. Vsaka restavracija ima v povprečju šest kuharjev.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella (v sredini) je z italijanskimi športniki. FOTO: Yara Nardi Afp
Italijanski predsednik Sergio Mattarella (v sredini) je z italijanskimi športniki. FOTO: Yara Nardi Afp
FOTO: Yara Nardi Reuters
FOTO: Yara Nardi Reuters

Športniki lahko za zajtrk, kosilo in večerjo izbirajo med različnimi vrstami obrokov, od bogatih z ogljikovimi hidrati ali beljakovinami, do vegetarijanske in mednarodne kuhinje. Samo v milanski olimpijski vasi vsak dan postrežejo približno 3000 jajc in približno 450 kilogramov testenin.

 FOTO: Yara Nardi Reuters
 FOTO: Yara Nardi Reuters
FOTO: Lisi Niesner Reuters
FOTO: Lisi Niesner Reuters

V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov. V vasi v Milanu do 4500 obrokov, v Cortini d'Ampezzo skoraj 4000, v Predazzu pa približno 2300. Vsaka restavracija ima v povprečju šest kuharjev.

Bivalne razmere katastrofalne 

Poročali smo, da je naš najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir, dobitnik treh olimpijskih kolajn, ki je v Livignu nastopil na svojih petih olimpijskih igrah ogorčen nad bivalnimi razmerami v Livignu. »Ne bom povedal, v kakšni sobi tukaj spim, za trikratnega olimpijskega medalista je to približno tako, kot da bi ga dali v hlev. Pa še francoski novinarji so me s svojo glasnostjo zbujali ponoči. Če Slovenija nima denarja za šport, ne vem ... Ne bom več tekmoval, če bom moral jesti kruh in salamo, pa spati nekje, kjer ni spodobno za človeka,« je potožil Košir, ki so ga v Livignu spremljali partnerica in otroka.

FOTO: Lisi Niesner Reuters
FOTO: Lisi Niesner Reuters

Športniki lahko za zajtrk, kosilo in večerjo izbirajo med različnimi vrstami obrokov, od bogatih z ogljikovimi hidrati ali beljakovinami, do vegetarijanske in mednarodne kuhinje.

Preberite še:

image_alt
Domenator: Uspešno in brez škandalov

image_alt
Slovenska olimpijka razkrila, kaj jo je najbolj izklesalo: »Ko izgubiš fizično moč ...«

image_alt
Si s to metodo skakalci na zimskih olimpijskih igrah povečujejo spolovilo?

Več iz teme

olimpijske igrezimske olimpijske igreolimpijska vaskosilokulinarika
ZADNJE NOVICE
11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
TO JEMO VSAK DAN

Zakaj imate visok krvni tlak, če skoraj ne solite hrane

Hipertenzija se pogosto začne na krožniku.
Miroslav Cvjetičanin11. 2. 2026 | 11:00
10:25
Novice  |  Slovenija
FURS

Rubeži socialne pomoči na ustavnem sodišču: družini s petimi otroki kršene pravice

Pravna mreža je vložila pobudo za oceno ustavnosti rubežev socialne pomoči.
11. 2. 2026 | 10:25
10:16
Šport  |  Odmevi
ITALIJANSKA KLASIKA

Poglejte, kaj jedo tekmovalci na olimpijskih igrah: hranijo jih v 11 hotelih (VIDEO in FOTO)

V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov.
11. 2. 2026 | 10:16
10:01
Bulvar  |  Zanimivosti
AVTOIMUNA BOLEZEN

Minuta na soncu jo lahko ubije, trdi samooklicana vampirka

Boleha za avtoimunsko boleznijo, ki navadno ni povezana s soncem.
11. 2. 2026 | 10:01
09:34
Novice  |  Slovenija
PISMO DRŽAVLJANOM

Robert Golob državljanom napisal ganljivo pismo: »Upam, da vam bo všeč« (VIDEO)

Premier dr. Robert Golob ga je pisal dolgo v noč.
Kaja Grozina11. 2. 2026 | 09:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki