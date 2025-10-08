  • Delo d.o.o.
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Na nogometnem Brdu misli uhajale k zimi na snegu

Tradicionalna predstavitev sezone zbrala naše zimske junake. Osrednji cilj bodo seveda olimpijske igre v Italiji.
Skakalec Anže Lanišek se veseli olimpijske zime. FOTO: Jože Suhadolnik
Skakalec Anže Lanišek se veseli olimpijske zime. FOTO: Jože Suhadolnik
Siniša Uroševič
 8. 10. 2025 | 13:10
3:13
A+A-

Gorenjska vasica s pogledom na mogočni Storžič je že dolga leta bazni tabor slovenskih nogometnih reprezentantov in tako je tudi v teh dneh, ko se pripravljajo za prihajajoči tekmi s Kosovom in Švico. A prav v njihovi neposredni soseščini so se tokrat za en dan zbrali tudi junaki zime, kot so pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) poimenovali akterje vseh reprezentanc pod streho krovne organizacije za smučarske panoge pri nas.

Leto je naokrog in med jesenskim odštevanjem do tekmovalnih zimskih mesecev pri omenjeni zvezi vedno na drugem prizorišču pripravijo temeljito predstavitev posameznih ekip za novo sezono. Prihajajoča bo po štirih letih spet olimpijska in tokrat še posebej na očeh slovenske športne javnosti – nazadnje so bile zimske igre sredi pandemije zloveščega koronavirusa na oddaljenem Kitajskem, te pa bodo od 6. do 22. februarja 2026 v naši neposredni soseščini na različnih prizoriščih italijanskega severa.

»Zdaj olimpijsko Anterselvo res dobro poznamo, tam za nas ni skrivnosti,« nam je ob včerajšnjem srečanju dejal biatlonec Jakov Fak, lastnik dveh olimpijskih kolajn ter dveh naslovov svetovnega prvaka. Sam se razveseli takšnega dogodka in snidenja z drugimi slovenskimi zimskimi akterji, ki jih pač med sezono zaradi različnih urnikov lahko spremlja le na daljavo.

Na Ljubnem ob Savinji bodo praznovali 15 let od prve tekme, v Kranjski Gori pa 65 let od prvega pokala Vitranc.

In podobno so razmišljali tudi vsi drugi v množici na Brdu pri Kranju. Rdeča nit njihovih ciljev je povezana z olimpijskimi igrami, zadnje, na omenjenem Kitajskem, so bile za slovenske športnike zelo uspešne, saj so se sedemkrat uvrstili na stopničke med najboljše tri. »Akterji iz smučarske zveze so osvojili 50 odstotkov vseh kolajn za slovenski šport v obdobju samostojnosti in želimo si, da bi ta dosežek še izboljšali,« je med uvodnimi besedami uradne predstavitve poudaril Uroš Zupan, direktor zveze.

Srečanje je tokrat moderiral naš nekdanji reprezentant v smučanju prostega sloga Filip Flisar, eden od treh slovenskih junakov zime, ki so februarja 2016 v enem dnevu stali na najvišji stopnički. Ob njem sta bila takrat na vrhu še Peter Prevc in Maja Vtič. »To je bil res poseben dan, tako kot bo za nas posebno praznovanje 15. obletnice ženske skakalne tekme najvišje ravni na Ljubnem,« smo slišali od Rajka Pintarja, generalnega sekretarja tega odmevnega športnega praznika v Zgornji Savinjski dolini.

Seveda se tudi na drugih prizoriščih zimskih tekem svetovnega pokala pri nas veselijo prireditev, v znameniti Planici bodo prvič v poletih tekmovala tudi dekleta, na podkorenski strmini pokala Vitranc bo stopničke lovil srebrni olimpijec Žan Kranjec. Andreja Slokar se je sicer neposredno z Brda odpravila na priprave v Val Senales, v Italijo je pot vodila tudi biatlonce na Lavaze nad dolino Fiemme.

Nad druženje je padel zastor, bilo je veliko smeha, dobre hrane in kave za okrepčilo. Sledila je vrnitev v realnost – priprave za tako mikavno olimpijsko zimo ...

