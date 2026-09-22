Tudi to je Slovenija! Na otroškem turnirju sta se stepla trenerja nasprotnih ekip

Na mednarodnem nogometnem turnirju Tabor Open 2026 je prišlo do incidenta, v katerega sta bila vpletena trenerja dveh ekip. O dogodku je na Facebooku poročal Nogometni klub Maribor Tabor, ki je organizator turnirja. Na tekmi dodatnih kvalifikacij za napredovanje med ekipama RZ Pellets WAC U9 in NK Kungota U9 je prišlo do fizičnega obračuna med trenerjema obeh ekip. Po posredovanju redarske službe so se razmere umirile, so sporočili organizatorji.

Dogodek so kot odgovorni organizator prijavili pristojnim organom, ki postopek vodijo naprej. V NK Maribor Tabor so poudarili, da ostro obsojajo vsakršno obliko nasilja in se jasno distancirajo od ravnanj, ki so v nasprotju z načeli športnega vedenja, medsebojnega spoštovanja in poštene igre. »Tovrstno ravnanje je nesprejemljivo, še posebej v mladinskem nogometu, kjer morajo odrasli s svojim vedenjem predstavljati zgled otrokom,« so zapisali. Ob tem poudarjajo, da morajo biti varnost, dostojanstvo in dobrobit vseh udeležencev skupna odgovornost vseh, ki sodelujejo pri izvedbi športnih prireditev.

Preučili bodo tudi videoposnetke

Organizator okoliščin dogodka še ni zaključil. Kot so napovedali, jih bodo dodatno preučili na podlagi razpoložljivih informacij, izjav in videoposnetkov. Na podlagi ugotovitev bodo presodili o nadaljnjih ukrepih. Med drugim omenjajo tudi možnost prijave ravnanja obeh trenerjev pristojnim nogometnim oziroma trenerskim organom v Sloveniji in Avstriji.

»Do pridobitve in pregleda videoposnetkov ter razjasnitve vseh okoliščin dodatnih izjav o dogodku ne bomo podajali,« so sporočili. V NK Maribor Tabor so obenem poudarili, da je preostalo dogajanje na turnirju potekalo v prijetnem športnem vzdušju, v duhu medsebojnega spoštovanja in poštene igre. Vsem ekipam, trenerjem, spremljevalcem, obiskovalcem in prostovoljcem so se zahvalili za sodelovanje ter prispevek k pozitivni izkušnji mladih nogometašev na turnirju Tabor Open 2026.

Vse vpletene pa pozivajo k umirjeni in odgovorni komunikaciji ter spoštovanju zasebnosti otrok.