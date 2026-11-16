Domen Prevc se že veseli začetka nove sezone svetovnega pokala: Na račun diskvalifikacije sta se s kontrolorjem še pošalila

INTERVIJU

Zdi se mu strašljivo, da lahko komercialni helikopter uide vsem radarjem.

V nepozabni prejšnji šampionski zimi je Domen Prevc na skakalnicah in letalnicah osvojil pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo. Zlatemu orlu z novoletne turneje je v Oberstdorfu dodal naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Na olimpijskih igrah je nato upravičil vlogo favorita z zmago na veliki napravi v Predazzu, na sosednji srednji pa se je skupaj s sestro Niko Prevc, Niko Vodan in Anžetom Laniškom veselil še prvega mesta na tekmi mešanih ekip. Imenitni sezoni je postavil piko na i še z velikim kristalnim globusom in malim za skupno zmago v posebnem seštevku poletov. Kljub vsem ...