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SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU

Na udaru Slavko Vinčić, več kot 100.000 Argentincev zahteva ponovitev finala

Argentinci zahtevajo ponovitev finala svetovnega prvenstva zaradi spornega sojenja. Peticijo je podpisalo več kot 100.000 navijačev.
Slavko Vinčić FOTO: Lee Smith Reuters

Slavko Vinčić FOTO: Lee Smith Reuters

FOTO: Elsa Getty Images Via Afp

FOTO: Elsa Getty Images Via Afp

FOTO: Dylan Martinez Reuters

FOTO: Dylan Martinez Reuters

Slavko Vinčić FOTO: Lee Smith Reuters
FOTO: Elsa Getty Images Via Afp
FOTO: Dylan Martinez Reuters
A. G.
 24. 7. 2026 | 11:21
 24. 7. 2026 | 11:21
2:42
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Španija je v finalu svetovnega prvenstva Argentino »naučila igrati nogomet« in povsem zasluženo osvojila naslov svetovnega prvaka. Ustvarila je številne priložnosti in po 120 minutah igre z golom Ferrana Torresa znova stopila na svetovni vrh, medtem ko so Argentinci odigrali eno najslabših final v zgodovini in tekmecu niso resneje zagrozili niti enkrat. Kljub temu del argentinske javnosti zahteva ponovitev finala, kar je res vrhunec predrznosti. Pojavila se je peticija, ki jo je podpisalo več kot 100.000 navijačev, čeprav je malo verjetno, da bo karkoli spremenila.

Avtorica peticije je Gisela Sánchez, ki trdi, da je bilo finale »omadeževano s spornim in podkupljenim sojenjem«, zato od Fife zahteva, da nemudoma ukrepa. Domnevno ima v mislih rdeči karton Enza Fernándeza, ki je tik pred iztekom rednega dela tekme grobo prekršil Paua Cubarsíja. Po koncu tekme je prišlo še do novih izključitev, ko so argentinski nogometaši začeli loviti španske igralce po igrišču in jih napadati, med njimi predvsem Leandro Paredes.

FOTO: Elsa Getty Images Via Afp
FOTO: Elsa Getty Images Via Afp

Del argentinske javnosti zahteva ponovitev finala. Pojavila se je peticija, ki jo je podpisalo več kot 100.000 navijačev, čeprav je malo verjetno, da bo karkoli spremenila.

Trdijo, da je bilo finale ukradeno, zahtevajo novo tekmo

V peticiji je zapisano, da bi dopuščanje takšnih dogodkov škodovalo verodostojnosti nogometa, zato podpisniki zahtevajo, da se finale ponovi »brez vpliva podkupljenih sodnikov«, na čelu s Slavkom Vinčićem.

»Nedavno finale med Argentino in Španijo je bilo omadeževano s spornim in podkupljenim sojenjem. Po video dokazih je bil sodnik podkupljen, da bi vplival na razplet tekme. To je ogromno razočaranje za igralce, trenerje in navijače, ki si želijo, da bi bila tekma odločena s talentom in predanostjo na igrišču, ne pa z vsiljenimi sodniškimi odločitvami. Če dovolimo, da korupcija na tako velikem svetovnem odru ostane neopažena, dajemo slab zgled prihodnjim generacijam športnikov in navijačev. Zato zahtevamo, da Fifa te incidente obravnava z vso resnostjo in preglednostjo ter razmisli o ponovitvi finala – tokrat brez vpliva podkupljenega sodnika,« piše v peticiji.

FOTO: Dylan Martinez Reuters
FOTO: Dylan Martinez Reuters

Sicer pa so bile že prej vložene peticije za ponovitev tekem Argentina – Egipt in Argentina – Anglija, vendar brez kakršnegakoli učinka, poroča Mondo.

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Na udaru Slavko Vinčić, več kot 100.000 Argentincev zahteva ponovitev finala

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