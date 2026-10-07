Načrt je znan: Primož Roglič evropski prvak

S šestimi preizkušnjami v vožnji na čas se bo danes končalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji. To je bilo po organizacijski plati malodane brezhibno, češnja na torti uspešnega tekmovanja pa bi bila domača kolajna. Slovenski navijači pogledujejo predvsem proti Primožu Rogliču, ki bi se na zahtevni trasi z vzponom na Možjanco lahko pri 36 letih veselil svojega prvega naslova evropskega prvaka.

Prvi na progo najmlajši V ženski konkurenci bo nastopilo 25 kolesark. Edina slovenska tekmovalka Nika Bobnar bo štartala ob 14.45, kot zadnja pa bo pedale zavrtela Švicarka Marlen Reusser, ki bo naslovu svetovne prvakinje iz Montreala poskušala dodati še evropsko lovoriko. Na trasi z vzponom na Možjanco pa bi jo lahko ogrozila tudi lastnica dvojne krone na cesti, Nizozemka Demi Vollering. Bogat tekmovalni spored zadnjega dne EP se bo v Šenčurju začel že ob 9. uri z dirko mladink. Slovenijo bosta zastopali Rebeka Gonza (štart 9.27) in Lina Mehle (9.41). Sledile bodo dirke mladincev z Maksom Olenikom (10.29), Galom Staretom (11.02) in Vanjo Kuntarič Žibert (11.04), mlajših članic z Anet Trakonja (11.30) in Zojo Ferlež (11.38) ter mlajših članov z Jako Maroltom (12.41).

Cestna dirka, na kateri je zasavski orel končal na 10. mestu, potem ko ni mogel slediti odločilnemu napadu kasnejšega zmagovalca Remca Evenepoela, morda ni najboljši obet za vožnjo na čas. A spomnimo se olimpijskih iger v Tokiu leta 2021. Tudi na Japonskem je bila najprej na sporedu cestna dirka, na kateri je Tadej Pogačar osvojil bron, Roglič pa ni imel pravih nog, da bi lahko sledil najboljšim. Podobno je bilo v nedeljo, a sreda je nov dan in nova velika priložnost. Pravzaprav je edinstvena, saj je vprašanje, kdaj bodo naše ceste spet gostile veliko reprezentančno tekmovanje. Za nameček je Rogliču, ki mu nikoli niso ustrezale povsem ravninske preizkušnje, na kožo pisana tudi trasa.

Ob največji kronometrski zmagi pod gori Fudži, kjer je postal olimpijski prvak, je moral v dobrih 44 kilometrih premagati več kot 800 višinskih metrov. Tokrat ga na pol krajši razdalji čaka nekaj manj kot 400 višinskih metrov. »Prijetno je, da ni klasičen kronometer, popestri ga Možjanca, tudi ozka cesta, ki ji sledi, in spust. To bo zanimiv, razgiban kronometer,« je Rogla povedal za TV Slovenija.

Proti dvakratnemu evropskemu prvaku

Dvokilometrski vzpon na Možjanco z 10-odstotnim povprečnim naklonom bo gotovo povzročal veliko težav specialistom za vožnjo na čas, kakršen je Stefan Küng. Med 44 kolesarji na startu, med katerimi ne bo štirikratnega svetovnega prvaka Evenepoela, je Švicar ob Rogliču najbolj uveljavljeno kronometrsko ime, navsezadnje je dvakratni evropski prvak iz let 2020 in 2021.

Danes na startu ne bo zmagovalca cestne dirke Remca Evenepoela. FOTO: Dejan Javornik

Rogliča je premagal tudi na nedavni Vuelti, slavil je zmago v kronometru v 18. etapi, v kateri je Roglič na povsem ravninski preizkušnji za njim na 4. mestu zaostal 18 sekund. Slovenski šampion si bo bržkone na Možjanci prikolesaril precej večjo prednost, zato je v napovedih zelo optimističen, ki bo drugi slovenski jezdec v domači vožnji na čas. »Načrt je tak, da bo Primož Roglič evropski prvak,« je bil po cestni dirki kratek in jedrnat Idrijčan, ki bo po 17. mestu na SP v Montrealu tudi meril na mesta pod vrhom. Konkurenca na EP sicer še zdaleč ni tako močna, kot je bila v Kanadi, a Rogličevih in Tratnikovih tekmecev vendarle ne gre podcenjevati. Še hitrejši od Künga bi utegnil biti Šved, osmoljenec SP v Montrealu, ki je padel v zaključku vožnje na čas in posledično izgubil boj za bronasto kolajno s. Söderqvist bo ob 16.58 štartal kot zadnji. Dirko bo ob 16.15 odprl kosovski reprezentant, Tratnik se bo na progo podal ob 16.50, Roglič pa ob 16.54. Za njim bodo sledili še edini Britanec, danski adut, Küng in Söderqvist.

Zanimivo je, da bo to šele drugi Rogličev nastop v vožnji na čas na evropskem prvenstvu. Leta 2016 je v Plumelecu v Franciji, kjer so prvič na EP nastopili profesionalci, zasedel 7. mesto. Tratnik ima več izkušenj z EP in je lastnik najboljše slovenske uvrstitve v vožnji na čas v elitni konkurenci, 6. je bil leta 2020 v Plouayu.