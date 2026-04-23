Nad veterani Los Angelesa je navdušen tudi Dončić

Pomlad ob Pacifiku je prinesla nov val optimizma v slačilnico zvezdnikov iz Los Angelesa, vzpona rezultatske krivulje ob začetku končnice ni pričakoval nihče. Račun brez LeBrona Jamesa se je znova izkazal za zmotnega, 41-letnik igra bolje kot mladeniči v zgodnjih dvajsetih, zabija in dosega trojke, ko Jezernikom voda teče v grlo. A ni edini, poletna stava vodstva moštva na veterane se je izkazala za zadetek v polno, ob zmagi s 101:94 in vodstvu z 2:0 v seriji je bil junak že nekajkrat odpisani Marcus Smart. Los Angeles še ni rekel zadnje besede.

LeBron James na trenutke znova igra na ravni, kot jo je kazal v najboljših letih v Miamiju in Clevelandu. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

»LA Lakers nimajo nobene, prav nobene možnosti, da se prebijejo v drugi krog končnice, če ne bosta igralain. So tako slabi v obrambi, da ne morejo ustaviti niti prehlada. Njihova sezona bo končana aprila, pričakujem, da bo Houston pometel z njimi in zmagal s 4:0,« je na glas pred začetkom končnice trdil, s 40 milijoni letne plače najbolje plačani športni novinar na planetu. Dober teden dni kasneje se ob še eni spodleteli drzni napovedi kontroverzni Smith lahko drži za glavo in opazuje, kako Jezerniki kljubujejo napovedim. Brez težav se je James čez noč postavil v čevlje prvega zvezdnika in nosilca igre, ki jih je nosil veliko večino svoje bogate, 23 let dolge kariere v ligi NBA. Zdaj James skače za izgubljenimi žogami in prekipeva od energije, s silovitim enoročnim zabijanjem je manj kot minuto pred koncem odločil drugo tekmo s Houstonom. Vseh 28 točk je dosegel ob pomembnih trenutkih, v igri mož na moža je izkoriščal telesno premoč in proti mladi ekipi Houstona unovčil tudi izkušnje.

V prvem polčasu mu v dvoboju z odličnim Kevinom Durantom ni šlo, po nekaj slabih začetnih minutah je v ospredje stopil nepričakovani junak. Marcus Smart je skakal v lase višjemu in veliko bolj renomiranemu nasprotniku, kradel žoge in zadeval trojke (skupaj 5) za izjemno pomembnih 17 točk v prvem polčasu, s katerimi je Los Angeles zaostanek spremenil v udobno prednost. »Globoko hvaležen sem, da sem znova v končnici, nisem bil prepričan, da bom še kdaj doživel ta občutek. Lahko me sploh ne bi bilo več v ligi, lahko bi bil že v pokoju … Za to moštvo bom naredil vse, kar od mene potrebuje,« se Smart zaveda, da malokdo pri 32 letih dočaka novo priložnost.

110 tekem v končnici je odigral Marcus Smart, večino v dresu Boston Celtics.

Nekdanji najboljši obrambni igralec lige ni edini veteran, ki ob odsotnosti Dončića in Reavesa stopa v ospredje. Luke Kennard je bil pozimi kot edina okrepitev pripeljan kot specialist za mete z razdalje, zdaj igra kot nosilec igre, prenaša žogo in kot slovenski soimenjak po maslu zadeva s polrazdalje. Kennard, Smart in James so skupaj dosegli 76 točk, ostalo je postorila obramba. »Vedeli smo, da bo Houston igral kot moštvo, ki nujno potrebuje zmago. Ponavljal sem, da moramo biti mi še bolj lačni uspeha in potem nam lahko uspe. Kaj naj sploh še rečem, v teh trenutkih uživam kot v darilu. Ne bomo se ustavili,« je bil pred odhodom v slačilnico odločen James, ki kljub težkim 39 minutam na parketu ni deloval utrujeno.

Dončić v novi vlogi

Navdušen je bil tudi Dončić, nekajkrat se je odličnih akcij soigralcev razveselil kot otrok. Kako ne bi bil, uspeva jim prav to, v kar ni verjel nihče, s stavničarji na čelu, ki so Lakers postavili v zadnjo vrsto moštev, ki igrajo v končnici. Serija se zdaj seli v Teksas, Luka bo v Houston odšel kot motivator in zabavljač, ki skrbi za dobro voljo na treningu, v prihajajočem koncu tedna mu na parket še ne bo treba. Enako velja za Austina Reavesa, ki začenja z vajami mož na moža, a prav tako še ni pripravljen za vrnitev v igro. Morda ju J. J. Redick v prvi rundi sploh ne bo potreboval, po vodstvu z 2:0 se Jezerniki v goste lahko odpravljajo razbremenjeni, morebitni »break« bi bil pika na i. Naslednji dvoboj sledi v soboto ob 2. uri zjutraj.