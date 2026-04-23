LIGA NBA

Nad veterani Los Angelesa je navdušen tudi Dončić

Los Angeles Lakers so preživeli vrnitev Kevina Duranta in povedli z 2:0 v seriji. Ob LeBronu Jamesu je navdušil tudi Marcus Smart.
Luka Dončić bo prihodnji vikend še pospremil v majici in dolgih hlačah, soigralci njegove pomoči (še) ne potrebujejo. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

LeBron James na trenutke znova igra na ravni, kot jo je kazal v najboljših letih v Miamiju in Clevelandu. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Obramba z Marcusom Smartom na čelu je Houston še drugič zadržala pod 100 točkami. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Nejc Grilc
 23. 4. 2026 | 06:17
Pomlad ob Pacifiku je prinesla nov val optimizma v slačilnico zvezdnikov iz Los Angelesa, vzpona rezultatske krivulje ob začetku končnice ni pričakoval nihče. Račun brez LeBrona Jamesa se je znova izkazal za zmotnega, 41-letnik igra bolje kot mladeniči v zgodnjih dvajsetih, zabija in dosega trojke, ko Jezernikom voda teče v grlo. A ni edini, poletna stava vodstva moštva na veterane se je izkazala za zadetek v polno, ob zmagi s 101:94 in vodstvu z 2:0 v seriji je bil junak že nekajkrat odpisani Marcus Smart. Los Angeles še ni rekel zadnje besede.

»LA Lakers nimajo nobene, prav nobene možnosti, da se prebijejo v drugi krog končnice, če ne bosta igrala Luka Dončić in Austin Reaves. So tako slabi v obrambi, da ne morejo ustaviti niti prehlada. Njihova sezona bo končana aprila, pričakujem, da bo Houston pometel z njimi in zmagal s 4:0,« je na glas pred začetkom končnice trdil Stephen A. Smith, s 40 milijoni letne plače najbolje plačani športni novinar na planetu. Dober teden dni kasneje se ob še eni spodleteli drzni napovedi kontroverzni Smith lahko drži za glavo in opazuje, kako Jezerniki kljubujejo napovedim. Brez težav se je James čez noč postavil v čevlje prvega zvezdnika in nosilca igre, ki jih je nosil veliko večino svoje bogate, 23 let dolge kariere v ligi NBA. Zdaj James skače za izgubljenimi žogami in prekipeva od energije, s silovitim enoročnim zabijanjem je manj kot minuto pred koncem odločil drugo tekmo s Houstonom. Vseh 28 točk je dosegel ob pomembnih trenutkih, v igri mož na moža je izkoriščal telesno premoč in proti mladi ekipi Houstona unovčil tudi izkušnje.

V prvem polčasu mu v dvoboju z odličnim Kevinom Durantom ni šlo, po nekaj slabih začetnih minutah je v ospredje stopil nepričakovani junak. Marcus Smart je skakal v lase višjemu in veliko bolj renomiranemu nasprotniku, kradel žoge in zadeval trojke (skupaj 5) za izjemno pomembnih 17 točk v prvem polčasu, s katerimi je Los Angeles zaostanek spremenil v udobno prednost. »Globoko hvaležen sem, da sem znova v končnici, nisem bil prepričan, da bom še kdaj doživel ta občutek. Lahko me sploh ne bi bilo več v ligi, lahko bi bil že v pokoju … Za to moštvo bom naredil vse, kar od mene potrebuje,« se Smart zaveda, da malokdo pri 32 letih dočaka novo priložnost.

110 tekem v končnici je odigral Marcus Smart, večino v dresu Boston Celtics.

Nekdanji najboljši obrambni igralec lige ni edini veteran, ki ob odsotnosti Dončića in Reavesa stopa v ospredje. Luke Kennard je bil pozimi kot edina okrepitev pripeljan kot specialist za mete z razdalje, zdaj igra kot nosilec igre, prenaša žogo in kot slovenski soimenjak po maslu zadeva s polrazdalje. Kennard, Smart in James so skupaj dosegli 76 točk, ostalo je postorila obramba. »Vedeli smo, da bo Houston igral kot moštvo, ki nujno potrebuje zmago. Ponavljal sem, da moramo biti mi še bolj lačni uspeha in potem nam lahko uspe. Kaj naj sploh še rečem, v teh trenutkih uživam kot v darilu. Ne bomo se ustavili,« je bil pred odhodom v slačilnico odločen James, ki kljub težkim 39 minutam na parketu ni deloval utrujeno.

Dončić v novi vlogi

Navdušen je bil tudi Dončić, nekajkrat se je odličnih akcij soigralcev razveselil kot otrok. Kako ne bi bil, uspeva jim prav to, v kar ni verjel nihče, s stavničarji na čelu, ki so Lakers postavili v zadnjo vrsto moštev, ki igrajo v končnici. Serija se zdaj seli v Teksas, Luka bo v Houston odšel kot motivator in zabavljač, ki skrbi za dobro voljo na treningu, v prihajajočem koncu tedna mu na parket še ne bo treba. Enako velja za Austina Reavesa, ki začenja z vajami mož na moža, a prav tako še ni pripravljen za vrnitev v igro. Morda ju J. J. Redick v prvi rundi sploh ne bo potreboval, po vodstvu z 2:0 se Jezerniki v goste lahko odpravljajo razbremenjeni, morebitni »break« bi bil pika na i. Naslednji dvoboj sledi v soboto ob 2. uri zjutraj.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
