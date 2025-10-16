Nadarjeni Petrič za pas WBC

Nadarjeni slovenski boksar Nejc Petrič je 16. novembra lani uspešno prestal ognjeni krst v poklicnem ringu, v katerem je doslej nanizal že sedem zmag (vse z nokavtom). Že dobro leto po svojem prvem profesionalnem dvoboju pa se bo boril za šampionski pas najbolj cenjenega združenja WBC. V športni dvorani Vižmarje Brod se bo 22. novembra s prav tako neporaženim Kolumbijcem Camilom Enamoradom (8 zmag, 6 s k. o.) na prireditvi Golden Gloves Fight Night 3 udaril za naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji (do 63,503 kg).

»Že od otroštva, ko sem gledal posnetke obračunov Mika Tysona in Evandra Holyfielda, ki sta si lastila ta pas, sem sanjal o tem, da bi nekoč tudi sam boksal zanj. Zdaj se mi bo to po zaslugi trenerja in menedžerja Andraža Ciuhe tudi uresničilo. In naredil bom vse, da ga bom tudi osvojil,« je poudaril Petrič, ki je vseh sedem profesionalnih dvobojev dobil v velterski kategoriji (do 66,678 kg).

»Ker je v tej kategoriji lovorika zasedena, se je odprla možnost v polvelterski. Andraž me je vprašal, ali bom shujšal, jaz pa sem mu odvrnil, da bom za ta pas storil vse, torej (po)trpel tudi pri hrani,« je razkril 23-letni as iz Vrhnike. Ko je izvedel, kakšen dvoboj se mu nasmiha, je imel 73 kilogramov. To pomeni, da se bo moral do uradnega tehtanja skupaj znebiti desetih kilogramov. »S pomočjo nutricionista iz Anglije sem v dveh tednih shujšal že za tri kilograme. Vse gre po načrtih,« je zadovoljen Petrič.

Polne roke dela ima tudi Ciuha, ki je glavni prireditelj spektakla. Za nameček kot menedžer in trener bedi nad Petričem in Alenom Šišićem, ki se bo 22. novembra z Venezuelcem Gregoriom Marcanom spoprijel za naslov medcelinskega prvaka v srednji kategoriji po različici WBF. »To bo velik dogodek, sanje se uresničujejo. Kar UFC pomeni v mešanih borilnih športih, je WBC za boks. Ameriko bomo pripeljali v Slovenijo,« je dejal Ciuha. Na novinarski konferenci sta se ob Andreju Bakoviću, ki je minuli petek v Marbelli po točkah izgubil obračun za naslov celinskega prvaka združenja IBO proti Angležu Jacku McGannu, predstavila tudi Aleš Drevenšek in Sašo Vorkapić, ki se bosta pomerila v slovenskem derbiju velterske kategorije.