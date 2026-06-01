Najprej poklical mamo, nato slavil naslov

»Ne morem reči, da smo si zmage želeli bolj kot Dobovec. Mogoče je na koncu pretehtala večja rotacija, ki smo jo imeli. Tekme finale so bile izjemno težke. Igrali smo doma in v gosteh. Nobena ekipa ni uspela do zmage v gosteh, vse zmage so ostale doma. Imeli pa smo tudi malo več sreče pri kazenskih strelih. Oni so nas premagali v pokalu, mi pa smo njih zdaj dvakrat v finalu državnega prvenstva. Veseli smo, da se je končalo tako,« danes 23-letni Jakob Rems ni skrival veselja, da je vrhniški Siliko po 6-metrovkah v petek prišel do 3. zmage v finalu 1. SFL Arhides (premagali so sedemkratnega prvaka Dobovec) in do drugega naslova državnega prvaka v futsalu.

»Kot je rekel trener, lepo je, ko zmagaš. V prvem polčasu smo res pokazali, kar znamo. Bili smo agresivni v napadu in obrambi ter zasluženo vodili z 2:0. Ko pa smo prišli iz garderobe, je prišel nek krč. Nismo si upali igrati,« je Rems priznal, da je bil na Vrhniki tudi Dobovec (izenačil je na 2:2 in imel še nekaj zrelih priložnosti) zelo blizu naslovu. Na koncu se je redni del končal z 2:2, odločilno 6-metrovko je zabil domači kapetan Alan Muratagić, nato je sledilo huronsko veselje in slavje z navijači.

Mama ne hodi na tekme, ker jo zdelajo živci.

»Vesel sem, ker so bili z nami. Prišli so moji sošolci, prijatelji iz Trzina, sestra, oči, teta, stric,« je povedal Jakob, kdo vse je zanj navijal v dvorani na OŠ Antona Martina Slomška, ki je bila skoraj premajhna za vse. Preden je vse naštel, je Jakob še telefoniral. Javila se je njegova mama. »Ne pride na tekmo, ker ne more gledati, je preveč živčna,« smeje pove Jakob, ki je tudi v finalni seriji ohranil mirnost in pomagal ekipi do naslova. Kar 53 golov je zabil v tej sezoni: 41 v rednem delu, devet v končnici, tri v pokalu Terme Olimia. Zasluženo je bil okronan za kralja strelcev. »Goli so moja največja želja. Najlepše je dati gol. Tega se res ne da opisati,« priznava Jakob, ki se zaveda, da ima še precej rezerv.