ZMAGOVALEC TEDNA

Najspretnejši zadel kar devet tisoč evrov

Zmagovalec tedna prejel na račun devet tisoč evrov v rubriki gol napoved. Slovenski igralci športnih stav vse bolj spretni v različnih situacijah.
Žan Vipotnik je vse vidnejši napadalec Swanseja in slovenske nogometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic
Žan Vipotnik je vse vidnejši napadalec Swanseja in slovenske nogometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic
Š. R.
 24. 12. 2025 | 07:53
2:39
A+A-

V predprazničnih dneh, ko so nogometni sporedi zaradi evropskih in domačih tekmovanj še posebej gosti, se je enemu izmed stavničarjev iz Šentjurja izšla skoraj popolna športna zgodba. Stavni listek, vplačan 19. decembra ob 17.37, je v kategoriji Gol napoved prinesel dobitek, ki presega veliko večino mesečnih plač pri nas. Za vplačilo 3,20 evra je igralec zadel vseh pet parov in si zagotovil dobitek v višini 9.292,18 evra, s čimer je postal dobitnik tedna. Že prva nogometna tekma je pokazala, da bo pot do dobitka vse prej kot enostavna. V italijanski ligi sta se merila Bologna in Inter. Gostje iz Milana so imeli večjo posest žoge in terensko premoč, toda Bologna je s čvrsto obrambo in zbrano igro zdržala pritisk. Tekma se je končala z remijem 1:1, kar je ohranilo listek »pri življenju«. Nemški dvoboj klubov z enakim imenom je ponudil drugačen razplet. Borussia Dortmund je proti Borussii Mönchengladbach naletela na izjemno discipliniranega tekmeca, toda vendarle upravičila status favorita. Julian Brandt in Max Beier sta zagotovila zmago gostiteljev z 2:0, kar je pomenilo še drugo pravilno napoved na listku.

Dobitek tedna  FOTO: Gm
Dobitek tedna  FOTO: Gm

V Belgiji sta Charleroi in Genk upravičila sloves ekip, ki prisegata na odprto igro. Dvoboj je bil razburljiv od prve do zadnje minute, obe moštvi sta zadeli po dvakrat, končnih 2:2 pa je bilo logično zrcalo dogajanja na igrišču. Veliko pozornosti je pritegnil tudi valižanski derbi med Swansea City in Wrexham. Swansea je izkoristil prednost domačega igrišča in z zmago 2:1 potrdil pravilno izbiro stavničarja. Enega od golov je prispeval tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik, ki sodi med najbolj vroče napadalce v 2. angleški ligi, na obzorju se mu obeta sijajna klubska sezona. Za piko na i je poskrbela španska tekma med Valencio in Mallorco. Dvoboj je bil taktičen in previden, priložnosti so bile redke, končni izid 1:1 pa je še drugič na listku potrdil vrednost pravilno napovedanega remija. Valencia se nahaja v hudi rezultatski krizi in kotira v spodnjem domu lestvice la lige. Pet tekem, pet natančnih razpletov in zgodba, ki znova potrjuje, da se tudi pri športnih stavah znanje in mirna presoja lahko bogato obrestujeta.

