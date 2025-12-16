Najučinkovitejši slovenski nogometaš

NOGOMET

Nino Kukovec jeseni v 1. SNL zabil sedem golov. Prestop v Fiorentino je bila napaka, pri Radomljah uživa.

Kje so slovenski fantje? To je eno od najbolj pomenljivih vprašanj v slovenskem klubskem nogometu, potem ko pri najmočnejših po prihodih tujih vlagateljev in upravljavcev nimajo pretiranega posluha za domače igralce. Pogled na lestvico strelcev pa razkriva, da je najučinkovitejši Slovenec v jesenskem delu prvenstva zabijal gole za Kalcer Radomlje. Korošec iz Dravograda Nino Kukovec. Goli so 24-letnega napadalca vrnili v kategorijo najvznemirljivejših napadalcev v Sloveniji. Tam je nekoč že bil, a v mlajših kategorijah, saj je bil eden od velikih upov Maribora. Pri 17 letih je odšel na ...