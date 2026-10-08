Največja Cesarjeva zmaga

Dolgo je slovenska reprezentanca čakala na zmago, ki prinaša zares veliko. Dočakala jo je na gostovanju, kjer je doslej pobirala le drobtinice – na Škotskem (1:2; Christie; Matko, Šturm) je igralcem in strokovnemu štabu Boštjana Cesarja uspel veliki met. »Najbolj me veseli, da igralci še nimajo dovolj. Vidimo se že čez štiri tedne,« Cesar že gleda proti novembru.

Z veliko vprašanji je selektor začel svoje prvo pomembno tekmovanje v novi vlogi in v 14 dneh odgovoril kritikom, vzpostavil prepoznaven sistem igre in prepričal igralce, da verjamejo njegovi viziji. Slovenija iz tekme v tekmo raste, po porazu v Švici je v Glasgowu odigrala najboljšo tekmo jeseni. Selektorjeva vizija kompaktne, a tudi učinkovite reprezentance dobiva pravo podobo. Nizek blok ustreza igri s tremi osrednjimi branilci, hitri nasprotni napadi pa vrlinam Aljoše Matka in Danijela Šturma. Kakovost Žana Vipotnika je kot nalašč za to moštvo, proti robustnim škotskim branilcem je zadržal številne žoge, njegove podaje v globino so imele oči.

»Naša ideja je, da odpiramo prostor z zveznimi igralci in odigramo neposredno na Vipotnika, krilna napadalca pa vtekata za njegov hrbet. Res je, Benjamina Šeška ni, a tudi ko bo z nami, bo imel v napadu veliko konkurenco,« pravi Cesar. Ko je nasledil Matjaža Keka, je obljubil nevarnejšo in atraktivnejšo reprezentanco. Po dveh tretjinah lige narodov je jasno, da ni imel fige v žepu. Čez mesec dni bo Slovenija proti Švici doma in v Skopju lovila odločilen korak proti drugemu mestu v skupini in drugemu kakovostnemu bobnu pred žrebom kvalifikacij za euro 2028.