FOOTGOLF

Nani pri 69 letih na svetovno prvenstvo v Acapulcu: simbol vztrajnosti slovenske ekipe

Reprezentanca je pred zahtevnimi obračuni, kjer bodo pomembno vlogo igrale tudi izkušnje in ekipna povezanost.
Ian Emeršič bo naš adut v Mehiki. FOTOGRAFIJE: FZS

Slovenska ekipa meri na najvišja mesta.

»Tudi v individualni kategoriji imamo izkušene igralce, ki so se sposobni prebiti na najvišja mesta,« je prepričan selektor Simon Dattelbach.

Nani Franc Matjašič pri 69 letih še vedno z veliko strasti in predanosti nastopa na največjih tekmovanjih in žanje uspehe.

Gostovanje v Acapulcu ima za Nanija poseben mik, saj je v otroštvu oboževal mehiško glasbo in kulturo.

Rok Tamše
 24. 5. 2026 | 08:06
Slovenska footgolf reprezentanca se bo tretjič udeležila svetovnega prvenstva, ki ga tokrat gosti Acapulco, priljubljeno letovišče na jugozahodni obali Mehike. Po Maroku 2018 in ZDA 2023 bodo slovenski igralci in igralke od 27. maja do 7. junija nastopili v tekmovanju, ki bo združilo kar 1430 tekmovalcev iz 60 držav. Tekmovanje bo potekalo v ekipnem in individualnem delu, Slovenci pa bodo nastopili v štirih kategorijah: moški, seniorji, super seniorji in ženske.

Našo ekipo sestavlja 24 igralcev in igralk. Vodi jih selektor Simon Dattelbach, ki je bil na čelu izbrane vrste že na prejšnjem svetovnem prvenstvu v ZDA. Dattelbach je optimističen glede možnosti za uspeh, saj so v dobri fizični in taktični pripravljenosti. »V naši skupini imamo realne možnosti za preboj v izločilne dvoboje,« je dejal Dattelbach. V skupini D se bodo Slovenci pomerili s Francijo, Norveško in Hondurasom. Za udarno ekipo bodo igrali Ian Emeršič, Aleksander Koželj, Boštjan Pek, Dalen Simonič Dabič, Dejan Novak, Gaj Rosič, Denis Mlekuž, Matej Lorenčič, Nani Franc Matjašič, Mihael Wajs, Damijan Kaučič, Viktor Belak, Denis Hreljič in Dejan Kampl.

»Žreb nam je namenil skupino, kjer imamo realne možnosti za preboj v izločilne dvoboje. Vsekakor je favorit skupine Francija, ki ima širok in kakovosten nabor izkušenih igralcev. Honduras je neznanka. Vsekakor jih ne gre podcenjevati, saj igrajo z veliko strasti in so se na domači celini sposobni hitro prilagoditi na specifične vremenske pogoje, zlasti vročino in vlago, kar bo v Acapulcu ključni dejavnik. Norvežane deloma poznamo, saj smo se z njimi pomerili že na evropskem prvenstvu v madžarskem Büku pred leti. Severnjaki so znani po svoji fizični moči in dolgih udarcih, kar bi lahko bila njihova prednost. Toda verjamem v naše fante. Ob dobri fizični ter taktični pripravi ter kančku sreče lahko posežemo po visokih mestih. Tudi v individualni kategoriji imamo izkušene igralce, ki so se sposobni prebiti na najvišja mesta,« je možnosti varovancev razčlenil Dattelbach.

Ne sprašuje se, koliko je star

Med najbolj privlačne zgodbe mehiškega spektakla v footgolfu vsekakor sodi nastop Nanija Franca Matjašiča, ki bo na mundialu nastopil že tretjič. Pri 69 letih bo postal najstarejši slovenski predstavnik na svetovnih prvenstvih v footgolfu in eden najstarejših na tekmovanju sploh. Legendarni Štajerec je bil v preteklosti nogometaš, svojo kariero pa je nadaljeval v footgolfu, kjer je dosegel številne uspehe, je tudi državni in pokalni prvak v superseniorski kategoriji. »Nikoli se nisem spraševal, koliko sem star. Vedno samo, ali še uživam v igri. Dokler je odgovor da, bom treniral in tekmoval. Nastop na svetovnem prvenstvu je zame nagrada za vsa ta leta predanega dela in dokaz, da se nikoli ne smeš sam postaviti v pokoj,« je prepričan Matjašič.

Nani je simbol vztrajnosti in discipline. »Morda je to moj zadnji nastop na svetovnem prvenstvu, občutki so danes drugačni kot nekoč. Ne gre le za dokazovanje, medalje ali rezultate, gre za pot, polno odrekanj, padcev in vztrajnosti, ter za ljudi, ki so verjeli vame tudi takrat, ko mi je bilo najtežje. Vsak trening, vsaka bolečina in vsak dvom so me pripeljali do sem. Posebno težo pa ima to, da bom znova stal na startu z grbom svoje domovine, tako da bom dal vse od sebe do zadnjega atoma moči, zase, ekipo in domovino. To energijo nosim s seboj na prizorišče, tako ponos kot odgovornost in hvaležnost. Nastop v Mehiki bo zame nekaj posebnega, saj sem kot mlad fantič posebej oboževal mehiško kulturo in glasbo. Azteki, Maji, mariachi, Juan Gabriel, Vincente Fernandez in Emiliano Zapata so imeli name močan vpliv. To bo zame največji festival športa, sanj in čustev na enem mestu.«

Tudi slovenska seniorska ekipa s trenerjem Dejanom Turkom si obeta uspehe. V skupini A se bodo Vasja Kovač, Uroš Krajnc, Simon Sladič, Sandi Podgoršek in Milan Kristovič pomerili z reprezentancami Brazilije, Škotske in Madžarske. V ženski konkurenci bosta Slovenijo zastopali Dalija Kovač in Teja Komuškič, v superseniorski kategoriji pa bo tekmoval Leon Šuntner

Kaj je footgolf

»Footgolf je natančen šport, v katerem morajo igralci z nogometno žogo zadeti v luknjo s čim manj udarci. Ime je združitev besed nogomet in golf, igra pa združuje ta dva športa, vendar je bolj povezana z golfom,« so o športnem križancu napisali na strani Footgolf kluba Ljubljana.

