NASILNO OBRAČUNALI

Napad na nogometni tekmi: huligani vdrli na igrišče in igralcu razbili lobanjo

Po poročanju tamkajšnjih medijev se je nasilje začelo, ko je enega od igralcev nasprotnik zbil in udaril z glavo ...
FOTO: Artisteer Getty Images/istockphoto
FOTO: Artisteer Getty Images/istockphoto
N. P.
 3. 11. 2025 | 16:03
 3. 11. 2025 | 16:20
2:03
Na amaterski nogometni tekmi v Liverpoolu je prišlo do grozljivega napada, ko je skupina okoli 12 navijačev vdrla na igrišče in brutalno pretepla 27-letnega igralca Richarda Agbasogo, sicer zaposlenega v britanskem zdravstvenem sistemu in študenta zdravstvene nege iz Gane. Po napadu, ki ga je trener opisal kot »napad tropa volkov«, je nogometaš utrpel zlom lobanje in morebitne poškodbe sluha ter vida.

Napad po pretepu na igrišču

Do incidenta je prišlo na tekmi med Ormskirk West End in Calci Football Clubom v Wavertree Sports Parku. Po poročanju tamkajšnjih medijev se je nasilje začelo, ko je enega od Agbasogovih soigralcev nasprotnik zbil in udaril z glavo, nato pa je Richard poskušal posredovati. Takrat je skupina navijačev Calcija vdrla na igrišče in ga napadla.

»Namesto dveh rdečih kartonov in kazni bi se moralo vse končati mirno. A ti ljudje so planili nanj kot trop volkov. Bilo je, kot da bi jih nekdo ‘vklopil’,« je povedal trener Chris Bull.

Hude poškodbe in prekinjena tekma

Agbasogo je po napadu obležal na tleh s poškodbo lobanje ob levem ušesu. Zdravniki zdaj preverjajo, ali je utrpel trajne poškodbe vida in sluha. Tekma, v kateri je Ormskirk vodil z 2:0, je bila nemudoma prekinjena, liga pa je sprožila disciplinski postopek. Vsi dvoboji ekipe Calci FC so do nadaljnjega ustavljeni.

Ker incident uradno še ni prijavljen policiji, poteka predhodna preiskava. Klub Ormskirk West End je medtem začel zbirati sredstva za pomoč poškodovanemu igralcu, ki bo moral okrevanje preživeti brez plače – kot tuji študent ni upravičen do bolniške odsotnosti. Donatorji so že zbrali več kot 4.500 evrov.

nogomethuliganinavijačiincidentpoškodbanapadizgredinasiljepretep
