Naša skakalka, nekdanja svetovna prvakinja in svetovna rekorderka, končala kariero

Dolgoletna slovenska reprezentantka v smučarskih skokih Ema Klinec, tudi prva ženska slovenska svetovna prvakinja in svetovna rekorderka, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani obelodanila konec kariere. To poletje je 28-letnica slavila skupno zmago na poletni veliki nagradi, pred novo zimo pa se je odločila za konec športne poti.

Še konec oktobra je Klinec v Klingenthalu po skupni zmagi poletja dejala, da je vesela uspeha in da bo treba takšne skoke prenesti tudi v zimo. Le nekaj tednov pozneje pa se je odločila za konec kariere. Po prejšnji sezoni, v kateri se je spopadala z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih je morala izpustiti tudi zimske olimpijske igre Milano - Cortina, je Klinec poleti ob vračanju na tekmovanja dobila tudi rezultatsko potrditev, da je dobro delala. Ob tem je članica kluba Norica Žiri, ki se je na novo sezono pripravljala s svojim klubskim trenerjem Jernejem Kumrom, pred zimo osvojila tudi naslov državne prvakinje.

Med njene največje dosežke šteje gotovo naslov svetovnega prvakinje v Oberstdorfu 2021, ki mu je na skupno sedmih SP dodala še tri ekipne kolajne, dve zmagi v svetovnem pokalu in kar 31 uvrstitev na zmagovalni oder na posamičnih tekmah. Nastopila je tudi na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ko je bila peta na srednji skakalnici, ter v Pyeongchangu 2018, kjer je zasedla 14. mesto. Leta 2016 je v Lillehammerju postala tudi mladinska olimpijska prvakinja. Skupno je bila v svetovnem pokalu najvišje v sezoni 2023 na tretjem mestu, istega leta je športnica iz Poljan nad Škofjo Loko osvojila tudi turnejo surovega zraka raw air. Leta 2023 je obenem postala tudi prva smučarska skakalka, ki je na uradni tekmi preskočila 200-metrsko znamko, nato pa se v zgodovino vpisala tudi kot svetovna rekorderka na prvih smučarskih poletih za ženske v Vikersundu, ko je poletela do 226 metrov, kar je še vedno četrta najdaljša ženska daljava vseh časov.