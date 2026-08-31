Nataša imela 19 operacij, zdaj je zmagala na tekmovanju v paraplezanju

Po nadvse uspešnih nastopih na Dunaju so bili slovenski paraplezalci znova med najboljšimi na prvem češkem odprtem mednarodnem tekmovanju v paraplezanju, ki je potekalo med 14. in 16. avgustom v Brnu. Na najvišjo stopničko je po šestem mestu na Dunaju stopila tudi Nataša Privošnik.

Med plezanjem, ki ji je prineslo prvo mesto.

Po 19 operacijah

V Brnu se je pomerilo 80 tekmovalcev iz 12 držav. Slovenija je imela najštevilnejšo udeležbo, saj so se slovenski paraplezalni reprezentanci pridružili tudi paraplezalci prek odbora inPlaninec. Naše barve so zastopali trije paraplezalci, ​Rok Močnik, Pia Purkat in Neli Hren, ki so tekmovali v združenih kategorijah. Najboljša je bila Pia Purkat, tretje in četrto mesto pa sta osvojila Neli Hren in Rok Močnik. Poleg reprezentantov sta v kategoriji open tekmovali še Iva Pajtler in Nataša Privošnik, sicer članica skupnosti inPlaninec. Iva je zasedla drugo mesto, Nataša pa je postala zmagovalka te kategorije. Naj spomnimo, da se je Nataša začela ukvarjati s hojo v hribe in plezanjem po 19 operacijah, ko se je v njej pri 51 letih prebudila neustavljiva želja po gibanju in tem, da bi telo spet zaživelo, iskalo ravnotežje in nove priložnosti …

Slovenski tekmovalci na češkem odprtem prvenstvu v Brnu FOTOGRAFIJE: Marko Guna in arhiv Nataše Privošnik

80 TEKMOVALCEV se je pomerilo v Brnu.

Za njo je zdaj šest let učenja, gibanja, majhnih korakov, padcev, ponovnih poskusov in napredka, pet let plezanja na domači steni v Celju, tekme svetovnega pokala in evropskega prvenstva, srečevanja z ljudmi iz sveta paraclimbinga in občutka, da je tudi ta zgodba postala del veliko večje plezalne skupnosti. S tem pa daje močno sporočilo vsem, da za gibanje in doseganje rezultatov nikoli ni prepozno.