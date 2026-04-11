Nataša Robnik z rekordom na Bonifiki, na vrsti je Badwater v Dolini smrti

Slovenski ultramaratonci so opravili prvi resni test pripravljenosti pred vrhunci v letošnji sezoni. Na državnem prvenstvu na krožni stezi so se pomerili za naslove državnih prvakov v 12- in 24-urnem teku ter na razdalji 100 km. Na koprski Bonifiki jim je delo nekoliko otežila tudi burja, kar pa ni zaustavilo predvsem jeklene Nataše Robnik, ki je postavila nov državni rekord v 24-urnem teku.

Najboljši vzdržljivostni tekačici na letošnjem DP FOTO: Matjaž Munda

Že vrsto let prva dama vzdržljivostnih tekov v Sloveniji nas je pred pol leta navdušila z izjemnim nastopom na slovitem Špartatlonu v Grčiji, ki ga je končala kot tretja. Očitno bo 50-letna Savinjčanka tudi v tej sezoni postavila nove mejnike. Prvi je bil nov državni rekord v 24-urnem teku, ki zdaj znaša 239,40 km. Pozor, to je trenutno tudi najboljša znamka na svetu pri ultramaratonkah! V 12-urnem teku Robnikova z dosežkom z Obale trenutno zaseda 3. mesto na svetu. Ni odveč dodati, da je v obeh tekih v Kopru premagala tudi moške kolege.

Najboljši v teku na 24 ur; z leve Mirko Miklič, Benjamin Žavbi in Luka Skočaj FOTO: Matjaž Munda

»Popoldan je začela močneje pihati burja, zato smo bili vsi kar dobro oblečeni. Sicer pa me kaj drugega ni posebej oviralo. Za cilj sem si zadala tri naslove državne prvakinje in državni rekord na 24 km. Mislim, da je to tudi balkanski rekord. Resda smo bolj na začetku leta, toda ta dosežek je trenutno tudi najboljši na svetu. Zadovoljna sem z nastopom,« je povedala Robnikova.

Slovenski rekorder v vzdržljivostnih tekih LUka Videtič je v Kopru odstopil zaradi zdravstvenih težav. FOTO: Matjaž Munda

Vsi nosilci kolajn na DP Na državnem prvenstvu v Kopru je v teku na 12 ur zmagal Benjamin Žavbi (pretečenih 126,96 kilometra), drugi je bil Boris Sušelj (125,04 km), tretji pa Jože Kopinč (vsi Atletski klub Ultramaraton Slovenija; 121,19 km). V ženski konkurenci je zmagovalka Nataša Robnik (AD Kladivar) pretekla 131,78 km, druga je bila Tamara Omerzel (AK Ultramaraton Slovenija; 123,11 km). V teku na 24 ur je najdaljšo razdaljo prav tako premagal Žavbi (238,68 km), drugi je bil Mirko Bogomir Miklič (208,89 km), tretji pa Luka Skočaj (vsi AK Ultramaraton Slovenija; 201,25 km). Robnikova je dosegla nov državni rekord in trenutno najboljši ženski rezultat na svetu s pretečeno razdaljo 239,40 km, druga je bila Špela Šavs (AK S12R; 144,42 km). V teku na 100 kilometrov so na stopničkah za najboljše na državnem prvenstvu stali Marko Tomažin (AK Mengeš; 7:38:33), Danijel Hajdinjak (AK S12R; 8:01:23) in Andrej Tepina (AK Ultramaraton Slovenija; 8:13:51). Robnikova je za 100-kilometrsko razdaljo potrebovala 8:55:56, druga je bila Omerzelova (9:13:57). Sicer je bil absolutni zmagovalec v teku na 100 km Islandec Arnar Petursson, ki je dosegel čas 6:24:53, pri dekletih pa je bila na isti razdalji najhitrejša Italijanka Denise Tappata (7:57:35).

Tudi preizkušnjo na Bonifiki je vzela kot del priprav na glavni letošnji izziv. Konec julija bo namreč prvič nastopila na slovitem vzdržljivostnem teku Badwater v Dolini smrti v ZDA. »Res je, pred tekmo leta bom po ustaljenem načrtu opravila tri cikluse treningov, v tem obdobju bom čim manj tekmovala, saj telo potrebuje tudi počitek. Da bi se kolikor toliko privadila na hudo vročino, ki nas čaka v Dolini smrti, bom poskušala čim več trenirati ob visokih temperaturah, tudi ob morju, pomagala si bom tudi s savno,« je razkrila neuničljiva Robnikova, ki komaj čaka na soočenje z 217-kilometrsko traso in premagovanjem 2500 višinskih metrov.

Tekače je na Obali pozdravilo sončno, a hladno in vetrovno vreme. FOTO: Matjaž Munda

»Pri kolegih, ki že imajo za sabo Badwater, pozorno zbiram informacije. Dobila sem tudi različna mnenja o določenih zadevah, tako da se bom morala odločiti, kaj bom najbolj upoštevala. V vsakem primeru moram veliko pozornosti nameniti hidraciji, saj lahko v takšnih razmerah pomanjkanje tekočine povzroči velike težave,« se zaveda trojna državna prvakinja in rekorderka Nataša Robnik.

Letos so petič priredili državno prvenstvo v vzdržljivostnem teku na krožni progi. FOTO: Matjaž Munda

V zgodovini kultnega ultramaratona v Kaliforniji še ni sodelovalo toliko Slovencev kot letos. Prijavljeni so kar štirje; ob Robnikovi bosta novinca tudi Špela Šavs in Luka Videtič, že tretjič pa bo kilometre v Dolini smrti premagoval veteran Mirko Bogomir Miklič.