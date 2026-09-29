Navijači Mure udarili: »Policija komaj čaka, da stvar eskalira, potem pa letijo kazni«

Začelo se je novo poglavje v nogometni ligi narodov, na prekmurski zelenici v kultni Fazaneriji pa je izbruhnil spor med domačo navijaško skupino Black Gringos in soboškimi policisti. Povod je bil že 1. avgusta na derbiju v Lendavi. Nafta je takrat s petardo (5: 2) odpravila Muro, po tekmi pa je izbruhnilo nasilje med nekaterimi pripadniki Black Gringos in modrouniformiranci, ki so na tekmi opravljali naloge varnosti.

Po podatkih Suzane Rauš s Policijske uprave (PU) Murska Sobota so policisti v zvezi z navedeno športno prireditvijo našteli 12 kršitev določb zakona o varstvu javnega reda in miru. Trem navijačem je bil izrečen ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah, dva gringosa je doletela še kazenska ovadba zaradi povzročitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti.

Na prekmurski zelenici v kultni Fazaneriji je izbruhnil spor med domačo navijaško skupino in soboškimi policisti.

Pes brez nagobčnika?

Tako pa so dogodke videle oči navijaške skupine: »Po koncu srečanja je v nehumanih razmerah prišlo do manjših provokacij, ki pa niso niti malo prerasle v kaj večjega, a je nato policija s kar pretirano uporabo sile – kot je snet nagobčnik psu in nepotrebna uporaba solzivca, tudi po otrocih, ki so stali v bližini – komaj čakala, da stvar eskalira. Seveda je od derbija minilo že skoraj dva meseca, kljub temu pa še vedno naši člani na dnevni bazi dobivajo različne kazni, prepovedi in celo pogojne kazni. Moramo pohvaliti Policijsko postajo (PP) Lendava in PP Murska Sobota, ki se trudita, da čim več naših članov dobi kazni in prepovedi. To je njun cilj že zadnjih nekaj let, ki ga pa letos dodobra izpolnjujeta.«

Stop represiji nad navijači, pozivajo. Foto: FB/Black Gringos

Gringosi, nezadovoljni z ravnanjem policistov, na zadnjih dveh tekmah na Fazaneriji niso bili navzoči kot organizirana navijaška skupina. Črno-belih niso podprli že na dvoboju, ko je Mura doživela visok poraz proti Aluminiju.

Na tekmo so želeli priti v velikem številu, z novimi transparenti, šali in majicami, navijati ter proslaviti jubilej, a so jim policisti že pred srečanjem odvzeli nekatere navijaške rekvizite, transparente in pripomočke oziroma jim prepovedali vstop z njimi. Ker se s takšnim ravnanjem niso strinjali, so tekmo izpustili, na tribuno pa so za kratek čas prišli le v 35. minuti, ko so zaznamovali obletnico.

Možje v modrem so našteli 12 kršitev določb zakona o varstvu javnega reda in miru.

»Naj se vpraša po zdravju«

Ni jih bilo niti na zadnjem srečanju s Celjem. »Verjamemo, da smo edina navijaška skupina v Sloveniji, ki ima iz tedna v teden že nekaj let na domačem stadionu med tekmo in polčasom pravilo, da lahko sektor zapustita samo dva navijača naenkrat. V današnjih dneh na naši tribuni nimaš zagotovljenih niti osnovnih življenjskih pogojev, ki bi ti dopuščali normalno uporabo WC-ja in pitje pijače. Pa naj bo to tekma z Aluminijem ali Mariborom. Da omenimo prvi letošnji derbi v Lendavi, kjer naj bi ta pravila veljala za obe navijaški skupini. Pa je bilo res tako? Pravilo je veljalo samo za našo navijaško skupino … 120 ljudi na tribuni, izhod dva po dva, zunaj pa 36 stopinj Celzija in en šank za 500 ljudi. Kdor je odgovoren za takšne ukrepe, ki niso niti malo življenjske narave, se lahko vpraša po zdravju,« so še ostri v navijaški skupini iz Murske Sobote.