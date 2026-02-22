  • Delo d.o.o.
LIGA NBA

Navijači ogorčeni: več kot 9000 dolarjev za Dončićevo tekmo?!

Vodstvo Los Angeles Lakers je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za prihajajočo sezono, ki bodo precej višje od obstoječih.
Gledanje Luke Dončića ne bo poceni. FOTO: Kiyoshi Mio Imagn Images Via Reuters Connect
Gledanje Luke Dončića ne bo poceni. FOTO: Kiyoshi Mio Imagn Images Via Reuters Connect
N. G.
 22. 2. 2026 | 20:04
 22. 2. 2026 | 21:39
2:42
A+A-

Šov, ki ga pripravijo košarkarji Los Angeles Lakers, je nekaj posebnega že zaradi prestiža te slovite franšize, zato je njihova dvorana vedno polna. V tej sezoni je v povprečju 99,8-odstotno zasedena, praktično vsi sedeži v dvorani, ki sprejme 18.910 gledalcev, so vsak večer polni. Novi lastnik Mark Walter se je zato odločil, da bo odslej ogled Luke Dončića na delu precej dražji in za marsikoga nedostopen. Privrženci LA Lakers poročajo o velikem porastu cene vstopnic, v eni od sekcij denimo za kar 15 odstotkov, še bolj elitne vstopnice v sekciji 300 so se povzdignile za kar 45 odstotkov.

Še v sezoni 2024/25 je cena znašala 5449 dolarjev, v tej sezoni 6192 dolarjev, obnovitev vstopnice za prihodnjo sezono pa bo stala kar 9035 dolarjev. In to še ni vse, če računa navijači ne poravnajo v enkratnem znesku in se odločijo za plačilo na obroke, bodo Lakers k računu prišteli še 3 odstotke cene za administrativne stroške. V obrazložitvi navijačem so zapisali: »Lakers so ikonično moštvo, vsako sezono je cilj le en in to je osvojitev šampionskega naslova. Luka je sedanjost in prihodnost moštva s svojo vizijo na igrišču, LeBron je legenda košarke, zvezda Austina se šele vzpenja. To je popolna košarkarska kombinacija, zato so Los Angeles Lakers na vrhu športne piramide.« Povprečna cena »normalne« vstopnice za tekme Lakers v tej sezoni se giblje med 170 in 270 dolarjev, odvisno od nasprotnika, ki gostuje v Kaliforniji.

Udarec za Phoenix Suns

Košarkarji Phoenixa so po dveh podaljških s 113:110 premagali Orlando, a se kljub temu niso veselili. Roko je zlomil talisman moštva Dillon Brooks, ki v povprečju na tekmo dosega dobrih 21 točk. Časovnica vrnitve na parket še ni znana, prav tako bo Phoenix vsaj teden dni brez Devina Bookerja. Derbi večera je pripadel New York Knicks, ki so s 108:106 premagali Houston Rockets. V zvezdniškem večeru je Karl-Anthony Towns prispeval 25 točk, Kevin Durant jih je ob porazu za Houston zbral 30. Lakers bodo znova na delu po polnoči, ob 00:30 jih čaka prestižni derbi z Boston Celtics. 

Luka DončićkošarkaLos Angeles LakersNBAvstopniceLA LakersLos AngelesLiga NBA
