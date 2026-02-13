  • Delo d.o.o.
OLIMPIJSKE IGRE

Navijaško vzdušje v Cortini

Več kot 500 tekačev je sedem dni in noči pretvarjalo kilometre v električno moč ter z navijaško energijo pognalo slovensko baklo do olimpijske Cortine.
Mojca Marot
 13. 2. 2026 | 09:10
2:29
A+A-

Vse oči so te dni uprte v sosednjo Italijo, natančneje v Cortino, kjer potekajo zimske olimpijske igre, na katerih sodelujejo tudi številni slovenski športniki. Še pred začetkom je v Planici, na maratonu legend, najdaljšem maratonu v Sloveniji, več kot 500 tekačev sedem dni in noči zbiralo energijo na posebnih tekalnih stezah in vsak kilometer spremenilo v električno moč, da je pognala električni kombi in z njim slovensko baklo proti olimpijski Cortini.

Ognjena navijaška ekipa je 2. februarja z baklo iz Planice najprej krenila proti Laškemu, zatem pa so jo ponesli še skozi Maribor, Kamnik, Mojstrano in Novo Gorico. Med ljudi so jo ponesli slovenski olimpijci, tudi Andreja Slokar, Katja Koren, Tina Trstenjak, Urška Žolnir, Bojan Križaj, Alenka Dovžan in številni drugi. V Cortino so jo pripeljali Vesna Fabjan, Ana Mačič Kotnik in Miha Deželak. »Biti tukaj z Vesno in Ano je neprecenljivo. Povezali smo navijaško energijo in upam, da smo športnikom prinesli nekaj dodatne sreče in energije. Tudi mi trije smo se povezali med seboj, postali smo prava navijaška družina in ob misli, da je naše odprave konec, tudi jaz komaj zadržujem čustva. Veselim pa se vseh naših prihodnjih projektov,« je misli strnil Deželak.

Bakla bo do konca iger gorela v Slovenski hiši kot simbol enotne slovenske podpore našim športnikom. Že ob odprtju hiše je bilo slišati zven harmonike, za kar so poskrbeli Fehtarji. »Vedno se radi in z največjim ponosom odzovemo, kadar gre za Slovenijo in šport. Slednji nas povezuje in ponosni smo, da smo lahko tudi mi del letošnje olimpijske evforije, ki se je že pošteno razvnela, sploh ob prvih osvojenih kolajnah naših skakalk in skakalcev. Upamo, da bo medalj še veliko,« so povedali. Člani skupine Matic Plevel, Blaž Jenkole, Samo Kališnik in Domen Kovač so v preteklosti igrali košarkarskemu asu Luki Dončiću ter hokejistu Anžetu Kopitarju. Še posebno bučno je bilo ob prvi osvojeni srebrni kolajni Nike Prevc na tekmi v Predazzu, kjer so Fehtarji prav tako igrali, nato pa so se odpravili proti Cortini in sredi ulice igrali in peli pesem Moja Slovenija.

