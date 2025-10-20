Dončićev LA med izzivalci, Oklahoma in Denver glavna favorita

Premor po evropskem prvenstvu v košarki je končan, nova sezona lige NBA pa pred vrati. Kot vselej v številnih sredinah optimistično pogledujejo proti pomladi in boju za lovoriko, tudi v Los Angelesu, kjer imajo mestni tekmeci Luke Dončića na papirju več možnosti za podvig od slovitih Jezernikov.

Poletje je v ligi NBA minilo presenetljivo mirno. Ameriška javnost se na dogajanje na eurobasketu večinoma požvižga, tudi blesteče igre Dončića, Nikole Jokića & Co. so komaj zaslužile kaj več kot majhno opombo. S prihodnjim tednom bo slika drugačna, 82 tekem dolg maraton rednega dela sezone se bo začel zares. »To je preprosto previsoka številka za sodobno košarko. Res je znanost močno napredovala, tehnologija omogoča hitrejšo regeneracijo, toda ob nenehnih dolgih potovanjih, tekmah na visoki nadmorski višini in menjavah hotelov veliko ne moreš storiti. Ker je igra vse hitrejša, se to pozna na telesih in vedno večjem številu poškodb,« o prenatrpanem koledarju, tradicionalni temi ob začetku sezone, pravi mentor Gorana Dragića in nekdanji MVP lige Steve Nash.

Luka Dončić ne skriva visokih ciljev. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

Nikola je dobil pomoč

Dolga klop bo še bolj prišla do izraza. Nič čudnega torej, da mlado moštvo Oklahome tudi letos kotira najvišje. Zasluženi MVP prejšnje sezoneje bogatejši za šampionsko izkušnjo, poleti so v Oklahomi razkrili, da je drugi mož ekipe, vso pomlad je igral s poškodovanim zapestjem, tudi mladi () bodo vse boljši. Lovoriko je v ligi NBA sila težko ubraniti, že dolgo pa ga ni branila tako mlada in nadarjena zasedba, kot je Oklahoma.

Na svojem vrhuncu pa igra Jokić, ki bi se z drugim naslovom prvakov postavil ob bok največjim imenom v zgodovini lige. V Koloradu so poleti zavihali rokave in opravili vrhunsko delo, Jonas Valančiunas bo pod košem za nekaj minut na tekmo razbremenil Jokića, Cam Johnson je nadgradnja Michaela Porterja ml., v Denver se vrača član šampionske ekipe iz sezone 2023 Bruce Brown. Klop trenerja Davida Adelmana bo dovolj dolga za kakovosten boj maja in junija, ko bo na sporedu finale lige.

Z njim se spogledujejo tudi v Houstonu, s prihodom Kevina Duranta je nadarjeno obrambno moštvo dobilo novo dimenzijo, redni del sezone pa bo pokazal, koliko so izgubili s poškodbo organizatorja igre Freda Van Vleeta. Houston ima dovolj smodnika za kakšno udarno menjavo med sezono, če bodo v igri za visoka mesta. Apetiti so vsako leto visoki tudi v Minnesoti, ki je z Anthonyjem Edwardsom v prvem krogu končala prvi Dončićev izlet v končnico v dresu LA Lakers. In potem so tu še v še vedno nerešeni škandal z nedovoljenimi plačili Kawhiju Leonardu zaviti Los Angeles Clippers. Z Ivico Zubcem, ki že sodi med pet najboljših centrov v ligi, Jamesom Hardnom, tudi veteranom Chrisom Paulom imajo izkušeno in dovolj raznovrstno moštvo, da se lahko borijo z vsemi, če bodo ostali zdravi.

To je le nekaj glavnih tekmecev Dončića in Los Angelesa na zahodu, zanimivo bo videti tudi, kam lahko v novi sezoni San Antonio popelje francoski čudežni deček Victor Wembanyama. Nato je tu »ogromni« Dallas s prvim izborom nabora Cooperjem Flaggom in Anthonyjem Davisom … Konkurenca pri vrhu je zelo strnjena, Jezerniki kljub Dončiću v življenjski formi in z načetim LeBronom Jamesom – težave z išiasom ne bodo izginile čez noč in lahko zaznamujejo celotno sezono – sodijo med izzivalce iz druge vrste.

V vzhodni konferenci je slika zrcalna. Poškodbe Jaysona Tatuma, Tyreseja Haliburtona in nenehno načetega Joela Embiida so zdesetkale konkurenco in odprle pot New York Knicks, da termostat v kotlu velikega jabolka privijejo do konca in se uvrstijo v finale. Za to bi imeli veliko več možnosti, če bi jim uspela sanjska menjava za Giannisa Antetokounmpa. Grški velikan je v Milwaukeeju začel puščati drobtinice nezadovoljstva zaradi nekonkurenčnega moštva. Na vrhuncu moči si po podatkih prvega poznavalca lige Shamsa Charanie želi selitve v New York, prstan s Kratkohlačniki bi ga izstrelil v novo dimenzijo košarkarske slave.