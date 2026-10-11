Nekateri so Aleksandra Čeferina prišli nagovarjat celo v Slovenijo

Naravno se zdi, da bo Aleksander Čeferin tudi leta 2027 kandidiral za predsednika Evropske nogometne zveze (Uefe). Ko se je 14. septembra 2016 v Atenah kot kandidat reformističnih sil zavihtel na njen vrh, si je le malokdo predstavljal, kakšno desetletje čaka evropski nogomet. Pandemije, superliga, vojna v Ukrajini, politični pritiski, spori s Fifo – in ob vsem tem rekordna gospodarska rast Uefe. Odločitev, ki jo je Čeferin sporočil kolegom iz 55 nacionalnih zvez, je zato logična.

Podprlo ga je vseh 55 članic, celo Rusija, ki jo je prvi izključil iz mednarodnih tekmovanj prav Čeferin, in napadena Ukrajina. V intervjuju za Sobotno prilogo so ga vprašali, ali pri tako plebiscitarni podpori obstaja nevarnost, da si mu nihče več ne bo upal reči ne.

Obstaja nevarnost

»Vedno obstaja ta nevarnost. Jaz resda mislim, da ne bo tako – spremljate to področje, veste, da ne morem prisiliti 55 zvez, da mi dajo podporo. Jaz poslušam prav vse in sem na voljo 24 ur predsednikom vseh zvez. Nekateri so prišli celo v Slovenijo, da bi me prepričali o vnovični kandidaturi. Eden od kolegov mi je denimo rekel: 'Rekel si, da zaradi družine ne veš, ali bi še kandidiral, toda ali nismo na neki način tudi mi tvoja družina?' Bilo je kar ganljivo. Vedno jim povem, kaj se da narediti in česa se ne da, in to cenijo. Vem pa, da moraš biti zelo pozoren, da te tako visoka podpora ne zanese,« je zatrdil.

In dodal: »Pomembna je tudi omejitev mandatov. Odnese te običajno, če bi rekel: 'Okej, grem še enega, pa potem naprej, pa potem …' Jaz že danes vem, da leta 2031 zagotovo ne bom kandidiral, in v tem primeru moraš vsaj malo razmišljati tudi o tem, da tedaj ne bo konec življenja. Ko bom končal, bom še mlad, še bom lahko užival življenje.«

Brez odnosa z Infantinom »Nimam odnosa z Giannijem Infantinom. Odkar je prišla v javnost zgodba s poskusom angažiranja zasebnih vlagateljev, Infantino še ni našel telefona in me poklical, mi poslal SMS ali predlagal, da bi se pogovorila o tem. Odnosa med predsednikoma Uefe in Fife torej ni.«

Tudi številke so na njegovi strani. Uefa je v sezoni 2016/17 ustvarila približno 2,84 milijarde evrov prihodkov, v sezoni 2024/25 pa že več kot pet milijard. Solidarnostni sklad za klube zunaj glavnih faz evropskih tekmovanj se je povečal z 286 na 440 milijonov evrov letno, prek programa HatTrick pa bo 55 zvez v obdobju 2024–2028 prejelo rekordnih 935 milijonov evrov. Uefa do leta 2030 namenja milijardo evrov tudi razvoju ženskega nogometa.

Toda Čeferinovega desetletja ni mogoče meriti le v milijardah. Leta 2021 je dvanajst najbogatejših klubov ustanovilo superligo in neposredno izzvalo Uefo. Čeferin je brez diplomatskega olepševanja postal obraz odpora. Uefa je v njegovem času uvedla tudi ligo narodov, konferenčno ligo in prenovila ligo prvakov.

Zadnji mandat

Zgovoren je še odnos s Florentinom Pérezom, prvim obrazom superlige. Po letih vojne sta danes v povsem drugačnem položaju. »Pérez je zaljubljen v nogomet in Real Madrid. In tega mu ne moremo oporekati. V glavnem vse poteze vleče iz tega razloga. Zdaj normalno komunicirava, celo več kot to, sva v prijateljskih odnosih. V športni politiki in tudi siceršnji politiki je treba graditi odnose tudi tedaj, ko se ne strinjaš,« je potrdil Čeferin.

Čeferin bo torej leta 2027 kandidiral še enkrat. Tokrat zadnjič. In če sodimo po podpori 55 zvez, vprašanje ni več toliko, ali bo izvoljen, temveč kaj želi v zadnjih štirih letih še pustiti za seboj.