Nekdanji nogometaš pristal v komi! Bori se za življenje, družina obupana

Nekdanji hrvaški napadalec Krešo Kovačec, ki je med letoma 1999 in 2002 igral v nemški Bundesligi za Hanso Rostock, kasneje pa tudi za Hannover 96, se po nujni operaciji srca v komi bori za življenje. Šestinpetdesetletnemu nekdanjemu športniku je nenadoma počila aorta, zaradi zapletov med posegom pa je potreboval še nujno operacijo možganov, saj sta ga prizadeli tako kap kot močna krvavitev.

Zdravniki v tem trenutku ne morejo napovedati, kako se bo izteklo, njegova žena in otroka, stara 9 in 15 let, pa preživljajo najhujšo nočno moro. Družina se je poleg nepredstavljivega čustvenega pritiska čez noč znašla še v hudi finančni stiski, saj so ostali brez glavnega vira prihodkov. Kovačec, ki je po nogometni karieri delal kot trgovec z rabljenimi avtomobili v Augsburgu, bo v primeru preživetja potreboval dolgotrajno rehabilitacijo, oskrbo, medicinske pripomočke in verjetno tudi selitev v prilagojeno stanovanje.

Družinski prijatelj je zato zagnal spletno kampanjo za zbiranje denarja, ki jo je javno podprl tudi njegov nekdanji klub Hannover 96. Na svoji spletni strani so zapisali, da se je Kovačec ob koncu devetdesetih let s številnimi goli zapisal v srca navijačev, in pozvali ljudi, naj v teh težkih časih pomagajo njegovi družini. V akciji so doslej zbrali že okrog 35.000 evrov.