Nekdanji vratar Manchester United po enajstmetrovki pristal v bolnišnici

Nekdanji avstralski nogometni vratar Mark Bosnich bo moral na operacijo, potem ko si je med promocijskim dogodkom pred prihajajočim svetovnim prvenstvom hudo poškodoval stensko mišico. Poškodba se je zgodila med izvajanjem enajstmetrovk slavnih osebnosti, ko je Bosnich poskušal ubraniti strel nekdanjega šefa avstralske nogometne lige AFL Gillona McLachlana. Čeprav je strel uspešno zaustavil, se je takoj zatem zgrudil na tla in zavpil od bolečine. Nekateri gledalci so sprva mislili, da gre za šalo. Voditelj dogodka Archie Thompson je situacijo pospremil z besedami: »Upam, da gre za potegavščino, a če je to igra, je človek neverjeten igralec.«

Bosnich je s težavo vstal in odšepal do klopi. Po poročanju medija Manchester Evening News so mu poškodovano nogo na prizorišču najprej hladili z ledom, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Kljub resnosti situacije je 54-letnik pred fotografi ohranil nasmeh na obrazu, kasneje pa je za televizijsko hišo Nine potrdil, da ga čaka operativni poseg zaradi pretrgane stegenske mišice. Nekdanji čuvaj mreže bo med letošnjim svetovnim prvenstvom v Severni Ameriki sodeloval kot strokovni komentator za avstralsko televizijo, kjer bo spremljal tudi domačo reprezentanco v skupinskem delu proti Turčiji, ZDA in Paragvaju.

Bosnich je večji del svoje kariere preživel v angleški Premier League. Kot mlad nogometaš se je iz kluba Sydney United preselil k Manchester Unitedu, kjer je v dveh različnih obdobjih zbral 38 nastopov in bil del ekipe, ki je v sezoni 1999/2000 osvojila naslov angleškega prvaka. Med letoma 1992 in 1999 je uspešno branil barve Aston Ville, kasneje pa je dve leti preživel še pri Chelseaju. Za avstralsko reprezentanco je med letoma 1993 in 2000 zbral 17 nastopov, junija 1997 pa se je na kvalifikacijski tekmi proti Salomonovim otokom, ki jo je Avstralija dobila s 13:0, vpisal celo med strelce.