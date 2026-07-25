Nekdanji zmagovalec dirke po Sloveniji o Pogačarju: »Za razred ali dva je boljši od tekmecev« (VIDEO in FOTO)

Na najbolj znanem alpskem vzponu je te dni malodane na vsakem koraku mogoče srečati kakšen znan slovenski kolesarski obraz. Z bageto v roki smo še pred zajtrkom naleteli na Jureta Golčerja, zmagovalca dirke po Sloveniji leta 2008. Tako kot na tisoče drugih ljubiteljev vrtenja pedalov s sončne strani Alp se ni mogel upreti čarom Toura, na katerem zmaguje Tadej Pogačar.

»Pri rezultatih, k jih dosegajo naši kolesarji, ne gre zamuditi takšne priložnosti. Z veseljem smo prišli v Francijo, malo na dopust in malo navijat za vse kolesarje, ne samo za Pogačarja,« nam je povedal 49-letni Štajerec, ki je vedel, da je treba na najslovitejši klanec dirke po Franciji priti pravočasno, da na njem najdeš mesto za avtodom. »V Franciji sem dober teden, od tega tri dni na Alpe d'Huezu. Slovencev je tukaj nenormalno. Toliko kolesarskih privržencev iz Slovenije najbrž ni bilo še nikoli. Niso pa tukaj samo Slovenci, temveč navijači iz vse Evrope, vsega sveta. Na Alpe d'Huezu bo dva dneva noro vzdušje,« si Golčer obeta dva spektakularna dneva na višini 1850 metrov. Tu se končata tako 19. kot 20. etapa, po kateri bo že mogoče razglasiti zmagovalca 113. Toura. »Tadej je za razred ali dva boljši od tekmecev. V večini etap ni kolesaril na vso moč. Vozil je zelo pametno, da se je pripravil za zadnji najtežji etapi,« za Golčerja ni dvoma, kdo je najboljši.

Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar

Nadoknadil bo primanjkljaje ekipe

Prepričan je, da bo Pogačar uspešno prebrodil tudi zdravstvene težave nekaterih svojih pomočnikov pri ekipi UAE. »Drugi pomočniki v njegovi ekipi bodo imeli malo težje delo. Vendar so tu tudi ekipe, ki se borijo za mesta v prvi peterici ali deseterici, pa za pikčasto majico najboljšega hribolazca. Imajo svoje interese, tudi to lahko izkoristi ekipa UAE. Tadej pa je tudi toliko boljši od drugih kolesarjev, da lahko sam nadoknadi kakšno pomanjkljivost v ekipi. Če ne bo padel, ni bojazni, da ne bi prišel v rumeni majici v Pariz,« Golčer napoveduje peto pariško zmago šampiona s Klanca pri Komendi.

Pot do nje pa vendarle ni bila premočrtna. Veliko prahu so dvignile nočne dopinške kontrole, dan po katerih je Pogačarjev tekmec Jonas Vingegaard grdo padel, si zlomil ključnico in odstopil. Je prav, da najboljša kolesarja na Touru med dvema gorskima etapama vržejo iz postelje sredi noči? »Ni prav, kontrolorji so sicer le opravljali svoje delo, ampak so v ozadju najbrž tudi kakšni drugi interesi. Vsekakor pa bi kolesarjem morali pustiti spanec vsaj od 23. do 6. ure zjutraj,« je odgovoril nekdanji profesionalec.

Najboljši Slovenec je bil Jure Golčer (Adria Mobil) kot peti. FOTO:

Pripravljen na francoske navijače

Tako kot drugi je tudi on opazil spremembo v vedenju francoskih navijačev do Pogačarja, odkar je v karavani Toura njihov veliki up Paul Seixas. »Tadej je bil oziroma je še ljubljenec ne samo Slovencev, temveč navijačev po vsem svetu. S prihodom Seixasa ga Francozi mogoče nimajo več tako radi, kot so ga imeli. Podobno je bilo z Eddyjem Merckxom, ki po številnih zmagah ni bil več priljubljen, morda bo to doletelo tudi Tadeja, ki se bo moral, kot kaže, navaditi na to,« naš sogovornik pričakuje, da bo Pogačar potreboval debelo kožo, če bo želel na Touru zmagati še šestič ali sedmič.

Vendar je tudi prepričan, da mu to lahko uspe. »Morda bo vsako leto težje, ampak kot vidimo, on vse to nekako kanalizira, potisne na stran. Ima tudi močno podporo v ekipi, družini, vseh okoli sebe. Mislim, da zmaguje kar z lahkoto. Letos je vse skupaj prenašal bolje kot lani, ko je bil zaradi težav s kolenom živčen v drugi polovici dirke. Letos je deloval res suvereno,« Golčer vidi Pogačarja kot gospodarja Toura tudi v prihodnje.

Tekmovalno kariero je končal leta 2018 v dresu Adrie Mobil. FOTO: Tadej Regent

Ima še rezerve za Vuelto

Vse bolj trdne pa postajajo govorice, da bo Pogačar nastopil tudi na Vuelti, ki se bo 22. avgusta začela v Monte Carlu. »V njegovi ekipi bodo znali pretehtati, ali je to prava odločitev. Na Touru mu ni bilo treba dajati vsega od sebe, razen v etapah, na katerih je res suvereno zmagal. Povsod drugod je lahko prihranil nekaj moči. Mislim, da ima še dovolj rezerve, da zmaga še na Vuelti. Vidimo, kako hitro se regenerira po vsaki težki preizkušnji, pa tudi po vsakem udarcu se vrne močnejši. Če se bo tako odločil, bo gotovo prvi favorit na Vuelti,« je ocenil Golčer.

A dirka po Španiji, na kateri bi lovil svojo prvo zmago, ne bi bila edini veliki cilj sklepnega dela sezone, Pogačar se na SP v Montrealu spogleduje tudi s tretjim zaporednim naslovom svetovnega prvaka. Ni bojazni, da bi v Kanado prišel iztrošen? »Za vsakega drugega kolesarja bi rekel, da to ni izvedljivo, ampak le Pogačar lahko po Touru osvoji še Vuelto in SP,« je še povedal Golčer.