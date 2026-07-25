  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRED ODLOČILNIMI ETAPAMI

Nekdanji zmagovalec dirke po Sloveniji o Pogačarju: »Za razred ali dva je boljši od tekmecev« (VIDEO in FOTO)

Štajerec je prepričan, da lahko Pogi po Touru osvoji tudi Vuelto in svetovno prvenstvo.
Tadej Pogačar je v Parizu lahko rumen, je prepričan Jure Golčer. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Tadej Pogačar je v Parizu lahko rumen, je prepričan Jure Golčer. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar

Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar

Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar

Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar

Najboljši Slovenec je bil Jure Golčer (Adria Mobil) kot peti. FOTO:

Najboljši Slovenec je bil Jure Golčer (Adria Mobil) kot peti. FOTO:

Tekmovalno kariero je končal leta 2018 v dresu Adrie Mobil. FOTO: Tadej Regent

Tekmovalno kariero je končal leta 2018 v dresu Adrie Mobil. FOTO: Tadej Regent

Tadej Pogačar je v Parizu lahko rumen, je prepričan Jure Golčer. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar
Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar
Najboljši Slovenec je bil Jure Golčer (Adria Mobil) kot peti. FOTO:
Tekmovalno kariero je končal leta 2018 v dresu Adrie Mobil. FOTO: Tadej Regent
Miha Hočevar
 25. 7. 2026 | 12:45
 25. 7. 2026 | 12:53
5:18
A+A-

Na najbolj znanem alpskem vzponu je te dni malodane na vsakem koraku mogoče srečati kakšen znan slovenski kolesarski obraz. Z bageto v roki smo še pred zajtrkom naleteli na Jureta Golčerja, zmagovalca dirke po Sloveniji leta 2008. Tako kot na tisoče drugih ljubiteljev vrtenja pedalov s sončne strani Alp se ni mogel upreti čarom Toura, na katerem zmaguje Tadej Pogačar.

»Pri rezultatih, k jih dosegajo naši kolesarji, ne gre zamuditi takšne priložnosti. Z veseljem smo prišli v Francijo, malo na dopust in malo navijat za vse kolesarje, ne samo za Pogačarja,« nam je povedal 49-letni Štajerec, ki je vedel, da je treba na najslovitejši klanec dirke po Franciji priti pravočasno, da na njem najdeš mesto za avtodom. »V Franciji sem dober teden, od tega tri dni na Alpe d'Huezu. Slovencev je tukaj nenormalno. Toliko kolesarskih privržencev iz Slovenije najbrž ni bilo še nikoli. Niso pa tukaj samo Slovenci, temveč navijači iz vse Evrope, vsega sveta. Na Alpe d'Huezu bo dva dneva noro vzdušje,« si Golčer obeta dva spektakularna dneva na višini 1850 metrov. Tu se končata tako 19. kot 20. etapa, po kateri bo že mogoče razglasiti zmagovalca 113. Toura. »Tadej je za razred ali dva boljši od tekmecev. V večini etap ni kolesaril na vso moč. Vozil je zelo pametno, da se je pripravil za zadnji najtežji etapi,« za Golčerja ni dvoma, kdo je najboljši.

Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar
Na Alpe d'Huezu tekmo spremlja tudi Jure Golčer. FOTO: Miha Hočevar

Nadoknadil bo primanjkljaje ekipe

Prepričan je, da bo Pogačar uspešno prebrodil tudi zdravstvene težave nekaterih svojih pomočnikov pri ekipi UAE. »Drugi pomočniki v njegovi ekipi bodo imeli malo težje delo. Vendar so tu tudi ekipe, ki se borijo za mesta v prvi peterici ali deseterici, pa za pikčasto majico najboljšega hribolazca. Imajo svoje interese, tudi to lahko izkoristi ekipa UAE. Tadej pa je tudi toliko boljši od drugih kolesarjev, da lahko sam nadoknadi kakšno pomanjkljivost v ekipi. Če ne bo padel, ni bojazni, da ne bi prišel v rumeni majici v Pariz,« Golčer napoveduje peto pariško zmago šampiona s Klanca pri Komendi.

Pot do nje pa vendarle ni bila premočrtna. Veliko prahu so dvignile nočne dopinške kontrole, dan po katerih je Pogačarjev tekmec Jonas Vingegaard grdo padel, si zlomil ključnico in odstopil. Je prav, da najboljša kolesarja na Touru med dvema gorskima etapama vržejo iz postelje sredi noči? »Ni prav, kontrolorji so sicer le opravljali svoje delo, ampak so v ozadju najbrž tudi kakšni drugi interesi. Vsekakor pa bi kolesarjem morali pustiti spanec vsaj od 23. do 6. ure zjutraj,« je odgovoril nekdanji profesionalec.

Najboljši Slovenec je bil Jure Golčer (Adria Mobil) kot peti. FOTO:
Najboljši Slovenec je bil Jure Golčer (Adria Mobil) kot peti. FOTO:

Pripravljen na francoske navijače

Tako kot drugi je tudi on opazil spremembo v vedenju francoskih navijačev do Pogačarja, odkar je v karavani Toura njihov veliki up Paul Seixas. »Tadej je bil oziroma je še ljubljenec ne samo Slovencev, temveč navijačev po vsem svetu. S prihodom Seixasa ga Francozi mogoče nimajo več tako radi, kot so ga imeli. Podobno je bilo z Eddyjem Merckxom, ki po številnih zmagah ni bil več priljubljen, morda bo to doletelo tudi Tadeja, ki se bo moral, kot kaže, navaditi na to,« naš sogovornik pričakuje, da bo Pogačar potreboval debelo kožo, če bo želel na Touru zmagati še šestič ali sedmič.

Vendar je tudi prepričan, da mu to lahko uspe. »Morda bo vsako leto težje, ampak kot vidimo, on vse to nekako kanalizira, potisne na stran. Ima tudi močno podporo v ekipi, družini, vseh okoli sebe. Mislim, da zmaguje kar z lahkoto. Letos je vse skupaj prenašal bolje kot lani, ko je bil zaradi težav s kolenom živčen v drugi polovici dirke. Letos je deloval res suvereno,« Golčer vidi Pogačarja kot gospodarja Toura tudi v prihodnje.

Tekmovalno kariero je končal leta 2018 v dresu Adrie Mobil. FOTO: Tadej Regent
Tekmovalno kariero je končal leta 2018 v dresu Adrie Mobil. FOTO: Tadej Regent

Ima še rezerve za Vuelto

Vse bolj trdne pa postajajo govorice, da bo Pogačar nastopil tudi na Vuelti, ki se bo 22. avgusta začela v Monte Carlu. »V njegovi ekipi bodo znali pretehtati, ali je to prava odločitev. Na Touru mu ni bilo treba dajati vsega od sebe, razen v etapah, na katerih je res suvereno zmagal. Povsod drugod je lahko prihranil nekaj moči. Mislim, da ima še dovolj rezerve, da zmaga še na Vuelti. Vidimo, kako hitro se regenerira po vsaki težki preizkušnji, pa tudi po vsakem udarcu se vrne močnejši. Če se bo tako odločil, bo gotovo prvi favorit na Vuelti,« je ocenil Golčer.

A dirka po Španiji, na kateri bi lovil svojo prvo zmago, ne bi bila edini veliki cilj sklepnega dela sezone, Pogačar se na SP v Montrealu spogleduje tudi s tretjim zaporednim naslovom svetovnega prvaka. Ni bojazni, da bi v Kanado prišel iztrošen? »Za vsakega drugega kolesarja bi rekel, da to ni izvedljivo, ampak le Pogačar lahko po Touru osvoji še Vuelto in SP,« je še povedal Golčer.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tadej PogačarkolesarstvoJure GolčertekmaTour
ZADNJE NOVICE
14:44
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OSUMLJENA BRUTALNE USMRTITVE

Posnetek, ki para srce! Voznica namerno povozila psa in se odpeljala: »Še enkrat smo kot družba dosegli dno« (VIDEO)

Na dogodek so opozorili tudi v slovenskem Zavodu Pit, kjer so delili posnetek in ob njem zapisali, da je ob takšnih prizorih težko najti besede.
Kaja Grozina25. 7. 2026 | 14:44
14:22
Novice  |  Slovenija
VOLITVE REIS UL ULEME

Bo nekdanji ljubljanski mufti postal eden najvplivnejših islamskih voditeljev v Evropi?

Volilna enota Ljubljana je po poročanju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji za kandidata za reis ul ulemo soglasno predlagala sarajevskega muftija prof. dr. Nedžada Grabusa.
25. 7. 2026 | 14:22
14:00
Lifestyle  |  Polet
NA DOPUSTU

Jutranji ali večerni tek? Razkrivamo, kdaj je vadba zares najbolj koristna

Med rekreativci se o tem že leta krešejo mnenja.
Janez Kušar25. 7. 2026 | 14:00
13:35
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Teden v zvezdah: polna Luna prinaša močna čustva, v odnosih bo završalo

Pred nami je energijsko močan teden, v katerem bodo na preizkušnji predvsem odnosi, potrpežljivost in sposobnost ohranjanja ravnotežja.
Joy Lotos25. 7. 2026 | 13:35
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZAVAROVAL SE JE

Kralj je na srečanje s Harryjem in Meghan pripeljal pričo: koga in zakaj?

Ko se je kralj Karel sredi julija na podeželskem posestvu srečal z mlajšim sinom in njegovo družino, je poskrbel, da je bil tam nekdo, ki bi lahko potrdil dogajanje.
25. 7. 2026 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POTOVANJE

Pia Zemljič v objemu Andov (Suzy)

Vsak si po svoje predstavlja luksuz. Če vprašate igralko ljubljanske Drame, vam ne bo naštevala dragocenih znamk oblek, avtomobilov in nakita. Zanjo je neprecenljiv privilegij, da lahko potuje in odkriva svet.
25. 7. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki