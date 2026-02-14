  • Delo d.o.o.
OD TRAGEDIJE DO VRHA SVETA

Nekoč brez denarja, danes med olimpijsko elito: kako je Franjo osvojil svet smučanja

Švicarski alpski smučar je na zimskih olimpijskih igrah osvojil tri zlate medalje v treh nastopih.
Franjo von Allmen FOTO: Denis Balibouse, Reuters
Franjo von Allmen FOTO: Denis Balibouse, Reuters
A. G.
 14. 2. 2026 | 15:51
A+A-

Franjo Von Allmen je prvo ime zimskih olimpijskih iger 2026 v Milanu in Cortini. Švicarski alpski smučar je na zimskih olimpijskih igrah osvojil tri zlate medalje v treh nastopih. Štiriindvajsetletnik je po zlatu v smuku in ekipni kombinaciji v sredo zmagal še v superveleslalomu. Alpski smučar je prvič po letu 1968 osvojil tri olimpijska zlata, takrat je Jean-Claude Killy zmagal v smuku, slalomu in veleslalomu, kar je pred njim uspelo le še Toniju Sailerju leta 1956.

Von Allmen se je še pred sedmimi leti močno spopadal s finančnimi težavami. Po očetovi smrti je bil izjemni švicarski talent odvisen od denarja, zbranega iz javne kampanje, in podpore fundacije Passion Schneesport. Danes je njegova finančna situacija — milo rečeno — bistveno boljša. Čeprav podrobnosti njegovih sponzorskih pogodb nikoli ne bodo javno znane, je legendarni smučar Christof Innerhofer za Blick razkril, koliko bi Franjo lahko zaslužil.

V superveleslalomski disciplini FOTO: Fabrice Coffrini, Afp
V superveleslalomski disciplini FOTO: Fabrice Coffrini, Afp

»Vrhunski smučar, kot je Franjo, trenutno od glavnega sponzorja verjetno prejema med 400.000 in 500.000 evrov,« je povedal Italijan. Zmage v svetovnem pokalu prinašajo tudi visoke nagrade. »Poleg tega smučar za zmago v svetovnem pokalu dobi okoli 50.000 evrov, za drugo mesto 40.000 evrov in za tretje mesto 30.000 evrov. Tu so še bonusi dobaviteljev opreme za zmage in uvrstitve na zmagovalni oder. Smučar, kot je Franjo, bi moral prejemati tudi fiksno plačo okoli 300.000 evrov. Z vsem, kar je osvojil, bo njegova plača močno narasla, podobno kot pri osemkratnem zmagovalcu svetovnega pokala Marcelu Hirscherju. Slišal sem, da je Hirscher v preteklosti samo od glavnega sponzorja prejel 3,5 milijona evrov.«

»Olimpijska zmaga je v povprečju vredna približno pol milijona evrov,« ocenjuje Innerhofer, poroča net.hr.

Franjo von Allmenalpsko smučanjeolimpijske igreItalijazimske olimpijske igrezlata kolajna
