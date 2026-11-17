V nemškem rokometu odmeva huda afera, v katero je vpleten Slovenec. Proti drugoligaškemu klubu ASV Hamm-Westfalen je bil uveden kazenski postopek, potem ko je slovenski rokometaš Gašper Horvat na policiji vložil prijavo zoper vodstvo kluba. Po navedbah dortmundskega tožilstva preiskujejo sum poskusa izsiljevanja. Situacija se je zaostrila prejšnji četrtek, ko so policisti izvedli hišne preiskave pri vodstvu kluba in zaplenili njihove mobilne in druge digitalne naprave, poroča nemški Bild.

28-letni slovenski levi zunanji igralec, ki se je klubu pridružil avgusta 2025 in ima pogodbo sklenjeno do leta 2027, je okreval po poškodbi. Takrat je odjeknilo: v času rehabilitacije naj bi se vodilni možje kluba odločili, da pri njih za mladega Gašperja ni več kruha. Klub se ga je predčasno želel znebiti, a napoto jim je bila veljavna pogodba. Med sestankom s Horvatom naj bi mu v podpis pomolili sporazum o prekinitvi sodelovanja. Prav po balkansko pa naj bi mu še namignili, da bodo v primeru zavrnitve podpisa poskrbeli, da mu bodo naslednji dan »polomili obe nogi«. Horvat je za omenjeni nemški časnik odkrito priznal: »Čeprav sem visok dva metra, sem pred obema moškima jokal kot majhen otrok.«

Potem ko je Horvat zadevo prijavil pristojnim organom, je primer prevzelo tožilstvo v Dortmundu. Iz kluba ASV Hamm-Westfalen so za medije sporočili, da so za zastopanje svojih pravnih interesov najeli odvetniško pisarno. Ker je sodni oziroma preiskovalni postopek v teku, vodstvo kluba uradno še ne želi podajati izjav.