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Nemški selektor po bolečem izpadu na udaru kritik

Julian Nagelsmann si želi še naprej voditi nemško reprezentanco, med kandidati za njegovo zamenjavo pa omenjajo Jürgna Kloppa.
Selektor Julian Nagelsmann je po bolečem izpadu takole tolažil Nicka Woltemadeja. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Selektor Julian Nagelsmann je po bolečem izpadu takole tolažil Nicka Woltemadeja. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Miha Šimnovec
 1. 7. 2026 | 11:20
2:39
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Na svetovnem prvenstvu v nogometu še zmeraj odmevata izpada evropskih velikanov Nemcev in Nizozemcev. Medtem ko je elf v šestnajstini finala presenetljivo po enajstmetrovkah s 4:5 klonil pred Paragvajem, so tulipani po podobnem scenariju oveneli po dvoboju z Maročani (3:4), ki so bili v ključnih trenutkih bolj zbrani in natančni pri strelih z bele točke. Po bolečem porazu Nemcev se je na udaru kritik znašel selektor Julian Nagelsmann, ki pa po velikem razočaranju ne razmišlja o tem, da bi se poslovil od vodenja izbrane vrste. »Rad bi nadaljeval. Pripravljen sem. Toda v nogometu nimaš vsega v svojih rokah. Če si to želijo pri nemški zvezi, bom z veseljem pripravil reprezentanco za evropsko prvenstvo in ligo narodov. Če tega nočejo, pa mi morajo to povedati,« je 38-letni trener iz Landsberga na jugu Bavarske odvrnil na neposredno vprašanje novinarke pri televizijski postaji ZDF, kdaj bo začel razmišljati o tem, ali si želi nadaljevati z zastavljenim delom.

Nadvse kritična do Nagelsmanna je bila Fritzy Kromp, strokovna komentatorka pri omenjeni nemški nacionalni televiziji. »Da igralec, kot je Nick Woltemade, ki je v tokratni tekmi na izločanje prvič dobil priložnost za igro, zgreši odločilno enajstmetrovko, se mi zdi na nek način povsem logično. Seveda gre za vrhunskega in zelo dobro plačanega nogometaša, ki sicer brez težav izvaja enajstmetrovke eno za drugo, vendar ne v takšnem položaju,« je zmajevala z glavo Krompova in ob tem brez dlake na jeziku pripomnila: »Po mojem občutku so ga preprosto 'uničili' oziroma so mu popolnoma zbili samozavest, potem pa so ga v tako pomembnem dvoboju poslali v ogenj. Da potem v takšnem trenutku ne more delovati, kot bi moral, me pušča brez besed. To je tudi zelo nehvaležno do igralca.«

Klopp o tem še ni razmišljal

Kakorkoli že; po vsem videnem bo Nagelsmann težko ostal na nemški klopi. Med kandidati za njegovo zamenjavo se sicer vse glasneje že omenja ime Jürgna Kloppa. »O tem še nisem razmišljal. Kot trener sem že večkrat doživel, da so se mi določene sanje razblinile kot milni mehurček. Razumem, da se zdaj ob pogovorih o selektorju nemške reprezentance omenja tudi moje ime, vendar pa zdaj ni pravi trenutek, da bi govorili o tem – še najmanj pa z menoj,« je odvrnil 59-letni Nemec, ki je zaslovel kot trener dortmundske Borussie in Liverpoola.

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