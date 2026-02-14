Neustrašna skakalna družina iz Selške doline: Domen in Nika še nista rekla zadnje

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2026

Na seznamu dobitnikov kolajn sta se pridružila bratoma Petru in Cenetu. 8 kolajn z olimpijskih iger že ima družina Prevc.

Po zaslugi Nike in Domna je tudi v Predazzu veliko govora o družini Prevc. Na slovesnem odprtju 25. zimskih olimpijskih iger sta v iztek skakalnic skupaj prinesla slovensko zastavo, iz njega pa sta – s pomočjo Nike Vodan in Anžeta Laniška – odnesla zlati kolajni za zmago naše četverice na tekmi mešanih ekip. Že pred tem se je Nika na ženski posamični preizkušnji izkazala tudi z drugim mestom. Tako sta se starejšima bratoma Petru in Cenetu pridružila na seznamu dobitnikov žlahtnih kovin na največji zimskošportni prireditvi na svetu. Od Prevcev si je prvi olimpijske sanje uresničil Peter. ...