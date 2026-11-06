Neverjetni Luka Dončić se ne bo ustrašil izziva

Zmagoviti niz košarkarjev moštva Los Angeles Lakers v ligi NBA se nadaljuje, zadnji v vrsti nemočnih »žrtev« Luke Dončića & Co. so bili kalifornijski tekmeci iz Sacramenta, ki so korak z veliko bolj slovito in odlikovano franšizo držali le do izbruha Ljubljančana v drugi četrtini. S sedmimi zmagami in le dvema porazoma Jezerniki v hrbet gledajo le Portlandu in Philadelphii, kar pa ne velja za Dončića, ki je s tretjo zaporedno tekmo z vsaj 40 točkami potrdil status najboljšega posameznika na uvodu v sezono.

Proti skromnemu Sacramentu je Los Angeles za sedmo zmago sezone (116:103) pokazal, da ima v kadru dovolj širine za uspeh tudi, ko ne igrajo v vrhunskem ritmu. Ko se je v drugi četrtini Dončić ogrel in začel zadevati trojke z vseh strani (tekmo je končal s šestimi zadetimi ob 46-odstotnem metu), je bil odpor Kraljev zlomljen, tudi padec zbranosti v končnici tokrat ni bil usoden. »Luka je pokazal, da zna sam voditi moštvo tudi v slačilnici, zato igralcem vedno pustim minuto ali dve, da se pogovorijo med seboj, šele nato se vključim jaz. Vse boljši vodja je in sadovi so vidni tudi v igri,« o slovenskem zvezdniku v tej sezoni še ni imel pripomb trener J. J. Redick.

Dončić 23, Shai 35 metov

Prvi zvezdnik vijolično-zlatih košarkarjev poskuša tekmovalcem vcepiti zmagovito miselnost, s katero Luka kaznuje vsak spodrsljaj branilcev, a ob tem ne meče za vsako ceno. V prvih tekmah si je vzel več metov z razdalje, a dokler žoga leti skozi obroč, so trojke najboljše orožje vsakega moštva. Kljub temu pa Dončić v napadu nima »lepljivih rok«, v Sacramentu si je, denimo, vzel le 23 metov iz igre za kar 40 doseženih točk. Za primerjavo, aktualni dvakratni MVP lige Shai Gilgeous-Alexander jih je v noči na sredo za podoben izplen (43 točk) potreboval kar 35.

Vsak igralec ima drugačen slog igre, Dončićev sloni na reakcijah, ki so plod branja obrambnih zamisli tekmecev. V tej sezoni ima ob sebi igralce, ki dobro mečejo za tri točke iz kota, Ziaire Williams in Jake LaRavia sta sezono odlično odprla v tem pogledu, več prostora se posledično odpira za vse. Neubranljive predstave neizogibno privabijo tudi primerjave s Kobejem Bryantom. Slovenski as se jih ne brani, a hkrati tudi ne želi o sebi govoriti v isti sapi z legendo Los Angeles Lakers: »Vedno je lepo, če te ljudje omenjajo v povezavi z njim, saj vem, kaj je pomenil za skupnost, vsi pa vemo, kaj je dosegel na igrišču.«

Če bo imel Dončić vsaj približno tako dolgo kariero kot tragično preminuli Bryant, ki je žogo postavil v kot pri 37 letih, se bo položaju »črne mambe« ob Pacifiku močno približal. A do tja je še dolga pot, Luka se zaveda, da še ni na svojem vrhuncu: »Imel sem že nekaj zelo dobrih obdobij v karieri, morda je to sedaj najboljše, a me čaka še nekaj dela in podobno dobrih tekem.«

Priložnosti bo imel dovolj, prvo že v soboto ob 4. uri zjutraj, ko se bo Portlandu poskusil oddolžiti za enega od dveh porazov na uvodu v prvenstvo. Zanimivo, Luka je pred to sezono zadnjih sedem tekem proti Trail Blazers izpustil zaradi poškodb, zato zmage nad nenavadnim moštvom Portlanda, ki pogreša poškodovanega Jaja Moranta, že dolgo ni okusil. Za dodatno spodbudo, če jo Dončić sploh potrebuje, je s tekmo kariere in predstavo sezone (52 točk, 24 skokov, 8 blokad) poskrbel Victor Wembanyama in Ljubljančanu vrgel rokavico. Kakšen bo odgovor?