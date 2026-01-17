  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SMUČARSKI SKOKI

Neverjetni Niki Prevc niti mraz ne pride do živega

Slovenska šampionka je v Zhangjiakouu poletela do rekorda skakalnice in 32. zmage.
Nika Prevc je v Zhangjiakouu poletela do rekorda in zmage. FOTO: Voranc Vogel

Nika Prevc je v Zhangjiakouu poletela do rekorda in zmage. FOTO: Voranc Vogel

Niki Prevc sta včeraj družbo na zmagovalnem odru delali Japonka Nozomi Marujama (levo) in Nemka Selina Freitag (desno). FOTO: Sloski

Niki Prevc sta včeraj družbo na zmagovalnem odru delali Japonka Nozomi Marujama (levo) in Nemka Selina Freitag (desno). FOTO: Sloski

Nove točke si je priskakala tudi Katra Komar. FOTO: Voranc Vogel

Nove točke si je priskakala tudi Katra Komar. FOTO: Voranc Vogel

Nika Prevc je v Zhangjiakouu poletela do rekorda in zmage. FOTO: Voranc Vogel
Niki Prevc sta včeraj družbo na zmagovalnem odru delali Japonka Nozomi Marujama (levo) in Nemka Selina Freitag (desno). FOTO: Sloski
Nove točke si je priskakala tudi Katra Komar. FOTO: Voranc Vogel
Miha Šimnovec
 17. 1. 2026 | 08:02
A+A-

Nika Prevc še naprej neustavljivo jezdi na zmagovitem valu, na katerega je pred slabima dvema tednoma skočila v Beljaku, kjer je oblekla tudi rumeno majico vodilne smučarske skakalke na svetu. Potem ko je slovenska šampionka na tamkajšnji srednji napravi v svojo korist odločila obe tekmi, je bila prejšnji konec tedna dvakrat najboljša tudi na Ljubnem ob Savinji. Vrhunsko formo je s seboj odnesla tudi v Zhangjiakou na Kitajskem, kjer je včeraj na veliki olimpijski skakalnici iz leta 2022 v šampionskem slogu poletela do nove prepričljive zmage – že 32. v svetovnem pokalu.

320

točk naskoka ima vodilna Nika Prevc v skupni razvrstitvi za svetovni pokal pred najbližjo zasledovalko, Japonko Nozomi Marujama.

Pot do prvega mesta si je Prevčeva tlakovala že v uvodni seriji, v kateri je s skokom, dolgim 136,5 metra, kar za osem metrov izboljšala rekord naprave, ki si ga je od kvalifikacij lastila domača vzhajajoča zvezdnica Ping Zeng. Z imenitnim nastopom je navdušila tudi nekdanjega izvrstnega avstrijskega letalca na smučeh Martina Kocha. »Noro, to je bil res super skok! Nika leti res lahkotno – kot da to ni nič posebnega. Ona je zdaj razred boljša od drugih, ki jo bodo težko ujele. To je dejansko skakanje na izjemno visoki ravni,« strokovni komentator na avstrijski nacionalni televiziji (ORF) ni skoparil s pohvalami na račun 20-letne nosilke rumene majice iz Selške doline, ki je v finalu pri temperaturah okrog -10 stopinj Celzija le še potrdila veliko premoč. Potem ko je imela tudi v drugi seriji (130 m) najboljši dosežek med vsemi tekmovalkami, se je Nikin naskok pred drugouvrščeno Japonko Nozomi Marujama (127,5 m in 124,5 m) povečal na zajetne 23,7 točke, medtem ko je tretjeuvrščena Nemka Selina Freitag (128,5 m in 125 m), ki je na nehvaležno četrto mesto potisnila najboljšo Kitajko Ping Zeng (128 m in 127,5 m), zaostala že za 30,4 točke. »Vsaka zmaga mi pomeni izjemno veliko in s tokratno ni nič drugače. V tukajšnjih skokih pa sem oba dneva res uživala,« je dejala Prevčeva in glede novega rekorda skakalnice pripomnila, da ima rada takšne dosežke.

Domen Prevc 2. v kvalifikacijah

Odlično je včeraj nastopil tudi Nikin brat Domen Prevc, ki se je v kvalifikacijah Sapora izkazal z drugim mestom (135,5 m). Zaostal je le za domačim zvezdnikom Rjojujem Kobajašijem (139 m). Na današnjo tekmo (7.15) so se uvrstili tudi preostali štirje Slovenci Timi Zajc (122 m/24.), Žak Mogel (124 m/27.), Žiga Jančar (120 m/30.) in Rok Oblak (120 m/35.). Jutrišnja se bo začela ob 3.00 po srednjeevropskem času.

Na opazko, kako je skakati v takšnem mrazu, je odvrnila, da ob takšnih nastopih pozabi na nizke temperature in stvari okrog nje. »Pomembno je le, da sem na tekmi in da uživam,« je po peti zaporedni zmagi in deseti v tej sezoni (skupno 32.) poudarila dvakratna svetovna prvakinja iz Trondheima in svetovna rekorderka iz Vikersunda. Na vprašanje, kakšen cilj ima za drugo preizkušnjo v olimpijskem Zhangjiakouu, ki se bo po kvalifikacijah danes začela ob 9. uri (po srednjeevropskem času), pa je kratko in jedrnato izstrelila, da si želi prikazati še tri dobre skoke.

V finalu tudi Katra in Maja

Nozomi Marujama, ki kot druga v skupni razvrstitvi za svetovni pokal za vodilno Prevčevo zdaj zaostaja že za 320 točk, je razkrila, kakšne preglavice je imela nazadnje, ko ni bila več tako uspešna kot na začetku sezone, ko je kot za stavo nizala zmage. »V preteklih tednih sem imela težave z razporeditvijo pritiska stopal v zaletni smučini, kar se mi je ponovilo tudi v tokratni prvi seriji. V finalu mi je šlo spet bolje, tako da sem se v primerjavi z Beljakom (dvakrat 8.) vendarle izboljšala,« je pojasnila 27-letna Japonka. Ob odsotnosti Nike Vodan, ki je obležala z visoko vročino (v vodstvu slovenske reprezentance so se po posvetovanju z zdravniško službo odločili, da zaradi viroze ne bo skakala niti v današnjih kvalifikacijah), sta naše barve včeraj branili le še Katra Komar (115 m in 111 m) in Maja Kovačič (121,5 m in 104,5 m). Obe sta se dokopali do novih točk: Komarjeva je s 27. mesta napredovala na končno 25., Kovačičeva pa je v finalu z 22. nazadovala na 30. mesto.

Nove točke si je priskakala tudi Katra Komar. FOTO: Voranc Vogel
Nove točke si je priskakala tudi Katra Komar. FOTO: Voranc Vogel

Niki Prevc sta včeraj družbo na zmagovalnem odru delali Japonka Nozomi Marujama (levo) in Nemka Selina Freitag (desno). FOTO: Sloski
Niki Prevc sta včeraj družbo na zmagovalnem odru delali Japonka Nozomi Marujama (levo) in Nemka Selina Freitag (desno). FOTO: Sloski

Več iz teme

Nika Prevcsmučarski skokizmagaZhangjiakou
ZADNJE NOVICE
08:02
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Neverjetni Niki Prevc niti mraz ne pride do živega

Slovenska šampionka je v Zhangjiakouu poletela do rekorda skakalnice in 32. zmage.
Miha Šimnovec17. 1. 2026 | 08:02
07:48
Premium
Bulvar  |  Suzy
RESNIČNOSTNI ŠOV

To so tekmovalci nove Kmetije: vsak dan bo drama! (Suzy)

Nekateri med njimi so nam dobro znani, drugi bodo to šele postali.
17. 1. 2026 | 07:48
07:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
V PETEK ZVEČER

Sveto Trojico pretresla tragedija, župan Klobasa: »Življenje je nepredvidljivo in krhko«

Zagorela je stanovanjska hiša v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, v požaru je ena oseba izgubila življenje.
17. 1. 2026 | 07:26
07:11
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: še bo naporno

Planeti prehajajo v vodnarja in vsak se na začetku sreča s Plutonom, tako se bo zmračilo, na plan bodo prihajala neprijetna čustva, misli, besede, energije in surovosti.
Joy Lotos17. 1. 2026 | 07:11
06:50
Novice  |  Svet
SAJ NI RES, PA JE

Venezuelska političarka Trumpu izročila Nobelovo nagrado

Donald Trump je zavrnil možnost, da bi voditeljici opozicije pomagal priti na oblast, stališča za zdaj ne spreminja.
17. 1. 2026 | 06:50
06:16
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJ ZNANA VAJA

Zakaj je skleca kraljica vaj

Kraljica je, ker ne potrebuje prestola. In ker je ni mogoče »nategniti«.
17. 1. 2026 | 06:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki