Neverjetni Niki Prevc niti mraz ne pride do živega

Nika Prevc še naprej neustavljivo jezdi na zmagovitem valu, na katerega je pred slabima dvema tednoma skočila v Beljaku, kjer je oblekla tudi rumeno majico vodilne smučarske skakalke na svetu. Potem ko je slovenska šampionka na tamkajšnji srednji napravi v svojo korist odločila obe tekmi, je bila prejšnji konec tedna dvakrat najboljša tudi na Ljubnem ob Savinji. Vrhunsko formo je s seboj odnesla tudi v Zhangjiakou na Kitajskem, kjer je včeraj na veliki olimpijski skakalnici iz leta 2022 v šampionskem slogu poletela do nove prepričljive zmage – že 32. v svetovnem pokalu.

320 točk naskoka ima vodilna Nika Prevc v skupni razvrstitvi za svetovni pokal pred najbližjo zasledovalko, Japonko Nozomi Marujama.

Pot do prvega mesta si je Prevčeva tlakovala že v uvodni seriji, v kateri je s skokom, dolgim 136,5 metra, kar za osem metrov izboljšala rekord naprave, ki si ga je od kvalifikacij lastila domača vzhajajoča zvezdnica Ping Zeng. Z imenitnim nastopom je navdušila tudi nekdanjega izvrstnega avstrijskega letalca na smučeh Martina Kocha. »Noro, to je bil res super skok! Nika leti res lahkotno – kot da to ni nič posebnega. Ona je zdaj razred boljša od drugih, ki jo bodo težko ujele. To je dejansko skakanje na izjemno visoki ravni,« strokovni komentator na avstrijski nacionalni televiziji (ORF) ni skoparil s pohvalami na račun 20-letne nosilke rumene majice iz Selške doline, ki je v finalu pri temperaturah okrog -10 stopinj Celzija le še potrdila veliko premoč. Potem ko je imela tudi v drugi seriji (130 m) najboljši dosežek med vsemi tekmovalkami, se je Nikin naskok pred drugouvrščeno Japonko Nozomi Marujama (127,5 m in 124,5 m) povečal na zajetne 23,7 točke, medtem ko je tretjeuvrščena Nemka Selina Freitag (128,5 m in 125 m), ki je na nehvaležno četrto mesto potisnila najboljšo Kitajko Ping Zeng (128 m in 127,5 m), zaostala že za 30,4 točke. »Vsaka zmaga mi pomeni izjemno veliko in s tokratno ni nič drugače. V tukajšnjih skokih pa sem oba dneva res uživala,« je dejala Prevčeva in glede novega rekorda skakalnice pripomnila, da ima rada takšne dosežke.

Domen Prevc 2. v kvalifikacijah Odlično je včeraj nastopil tudi Nikin brat Domen Prevc, ki se je v kvalifikacijah Sapora izkazal z drugim mestom (135,5 m). Zaostal je le za domačim zvezdnikom Rjojujem Kobajašijem (139 m). Na današnjo tekmo (7.15) so se uvrstili tudi preostali štirje Slovenci Timi Zajc (122 m/24.), Žak Mogel (124 m/27.), Žiga Jančar (120 m/30.) in Rok Oblak (120 m/35.). Jutrišnja se bo začela ob 3.00 po srednjeevropskem času.

Na opazko, kako je skakati v takšnem mrazu, je odvrnila, da ob takšnih nastopih pozabi na nizke temperature in stvari okrog nje. »Pomembno je le, da sem na tekmi in da uživam,« je po peti zaporedni zmagi in deseti v tej sezoni (skupno 32.) poudarila dvakratna svetovna prvakinja iz Trondheima in svetovna rekorderka iz Vikersunda. Na vprašanje, kakšen cilj ima za drugo preizkušnjo v olimpijskem Zhangjiakouu, ki se bo po kvalifikacijah danes začela ob 9. uri (po srednjeevropskem času), pa je kratko in jedrnato izstrelila, da si želi prikazati še tri dobre skoke.

V finalu tudi Katra in Maja

Nozomi Marujama, ki kot druga v skupni razvrstitvi za svetovni pokal za vodilno Prevčevo zdaj zaostaja že za 320 točk, je razkrila, kakšne preglavice je imela nazadnje, ko ni bila več tako uspešna kot na začetku sezone, ko je kot za stavo nizala zmage. »V preteklih tednih sem imela težave z razporeditvijo pritiska stopal v zaletni smučini, kar se mi je ponovilo tudi v tokratni prvi seriji. V finalu mi je šlo spet bolje, tako da sem se v primerjavi z Beljakom (dvakrat 8.) vendarle izboljšala,« je pojasnila 27-letna Japonka. Ob odsotnosti Nike Vodan, ki je obležala z visoko vročino (v vodstvu slovenske reprezentance so se po posvetovanju z zdravniško službo odločili, da zaradi viroze ne bo skakala niti v današnjih kvalifikacijah), sta naše barve včeraj branili le še Katra Komar (115 m in 111 m) in Maja Kovačič (121,5 m in 104,5 m). Obe sta se dokopali do novih točk: Komarjeva je s 27. mesta napredovala na končno 25., Kovačičeva pa je v finalu z 22. nazadovala na 30. mesto.

Nove točke si je priskakala tudi Katra Komar. FOTO: Voranc Vogel